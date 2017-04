Falta de interés, causante de atrasos en obras federales: Norma

La regidora priista dijo que el alcalde de León, Héctor López Santillana, no se esfuerza para que la situación mejore

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- Ante el atraso que presentan las obras federales en el municipio, la regidora Norma López atribuyó a que las obras estén trabadas por falta de interés del alcalde porque éstas avancen, pues aseguró que de manera partidista no le importa que las obras se concluyan ya que fueron gestionadas por Bárbara Botello.

La regidora priista dijo que el alcalde de León, Héctor López Santillana, no se esfuerza para que la situación mejore, pues espera que desde la federación le resuelvan los problemas por los que él no se interesa al tratarse de obras de la pasada administración, afectando solamente a la ciudadanía al no tenerse una gestión adecuada.

“Hemos estado manifestando al presidente municipal para que él también tenga interés en ir a la federación para saber qué está pasando con las obras, cuando se bajó este recurso era también por el interés de la alcaldesa” Norma López

Regidora del PRI

“Él está sentando, está esperanzado en que vengan a traerle la información hasta su despacho, realmente él tampoco está haciendo nada, yo creo que el empujón que se dio en la anterior administración de conseguir tantos recursos para estas obras tan importantes que son un precedente a nivel nacional.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la federación con las múltiples obras que trae en todo el país nos venga a resolver también a nosotros las cosas”.