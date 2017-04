Falta de espacios para vehículos y suciedad: quejas de visitantes

Turistas aplauden la tranquilidad de la ciudad

Patricio Serna

GUANAJUATO, Gto.- Visitantes de la capital opinaron sobre su experiencia en la ciudad. Aunque aplauden a las autoridades algunos puntos, también manifestaron inconformidades.

En un sondeo de correo, se obtuvieron comentarios favorables sobre el resguardo de la capital. Antonio López, de Veracruz, comentó: “ahí se ven los elementos de seguridad y no se ve ninguna acción de violencia”.

La mayoría de los entrevistados coincidieron en la dificultad de encontrar espacios para aparcar sus vehículos, y señalaron los altos precios de los estacionamientos.

La limpieza fue otro tema mencionado. A decir de José Alfredo Delgado, de Chihuahua: “hemos visto algunas zonas sucias, pero no sabemos si sea por la geografía de la ciudad”. “Algunas alcantarillas se encuentran obstruidas por basura”, dijo Sergio, de Monterrey.

Édgar, visitante de León, expresó: “la ciudad está muy tranquila, no es como en otras ocasiones que está demasiado lleno y no se pude caminar, creo que hasta ahorita no hemos batallado con nada”.