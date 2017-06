Por falta de apoyo, sin estreno el filme “La región salvaje”

Amat Escalante, su director ganador en Cannes y Venecia, es invitado al Oscar

Ciudad de México .- Por falta del apoyo necesario, el filme La región salvaje por la cual su director, Amat Escalante, ganó en Venecia 2016, no ha sido estrenada comercialmente en México.

Esto contrasta con Las hijas de Abril, de Michel Franco, reciente ganadora en Cannes, que ya se encuentra en las salas nacionales.

La región salvaje, sobre una pareja cuya vida se ve modificada con la llegada de otra chica y la existencia de un ente misterioso, sería lanzada, tentativamente a inicios del próximo año.

“Es una situación triste y me da un poco de pena, pero ni modo, es la realidad y no se ha podido estrenar porque no se pudo conseguir el apoyo para el lanzamiento como queríamos que saliera”, dice Amat, vía telefónica desde Guanajuato, donde radica.

“Las hijas de Abril es un buen ejemplo a seguir, se debe estrenar pronto para que no se olvide, aquí no se pudo”, agrega el realizador.

La región salvaje compitió en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2016, cosechando críticas favorables.

En el orbe ya fue vista en la pantalla grande de los países nórdicos y, en julio, se verá en las de Francia, Reino Unido y Estados Unidos.

“Y eso da más tristeza, que se pueda ver en otros lugares, lo cual es un gusto, pero antes que en México”, subraya.

Van por el Oscar. El miércoles Amat, director de Heli y Los bastardos, fue invitado por la Academia de Cine de EU a formar parte de ella, cosa que aceptará sin problema.

Junto a él, fueron también convocados los realizadores Natalia Almada (El general) y Arturo Ripstein (El lugar sin límites), los productores Bertha Navarro (El laberinto del fauno) y Pablo Cruz (Abel), así como el cinefotógrafo Ernesto Pardo (Tempestad) y la escritora Paz Alicia Garciadiego (Así es la vida).

“Me parece interesante y relevante, pensando por ejemplo en el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera, que tiene queramos o no, una relevancia similar al que es el (premio) de Cannes o Venecia.

“En ese aspecto ayuda a las películas y por eso no se me ocurrió hacer boicot a la invitación; sí es cierto que hay una dificultad y un bloqueo (a filmes nacionales) por parte de la MPA. que creo no son los mismos”, considera Amat.

Navarro y Almada también agradecieron la invitación, expresando que es un reconocimiento a su trabajo.

“Se están abriendo ahí a otros países y es bueno”, indica Navarro, nominada en 2007 por El laberinto del fauno.

“Da cierta validez a lo que hemos hecho y una apertura al documental”, dice Almada por su parte.