Por falta de apoyo, cierra Cruz Roja subdelegación sur

La subdelegación no contaba con los recursos necesarios para operar de forma adecuada

Cayetano Ramírez

GUANAJUATO, Gto.- Debido a que la Cruz Roja requiere de 13 mil 400 pesos diarios para atender los servicios que se presentan y ante la falta de apoyo de la ciudadanía en la colecta anual, la Delegación Guanajuato decidió cerrar la subdelegación ubicada en la avenida Santa Fe, en la zona sur.

Enrique Abascal Vélez, director de la delegación Guanajuato, señaló que desde ayer la subdelegación del sur dejó de ofrecer el servicio de atención médica, dental y análisis.

“Implica mucha tristeza porque tenemos conocimiento que en aquella zona esta ubicaba la mayor población del municipio de Guanajuato, y sin embargo parece que ni a las autoridades ni a la población les interesa”. Enrique Abascal Vélez, director de la delegación Guanajuato

“Hicimos un esfuerzo muy grande para pagar la renta del inmueble de la subdelegación y para comprar todo el equipamiento del área dental, consultas médicas generales y para para la instalación el lugar en donde se recibían las muestras para laboratorio, sin embargo eso no lo valoraron ni las autoridades municipales ni los habitantes del sur”.

Explicó que la inversión para crear la subdelegación, al menos 200 mil pesos para equiparla, ya no se va a recuperar, sin embargo, ya no implicará seguir pagando la renta del lugar.

Señaló que durante el último conteo de las alcancías en las que se colecta el dinero para la colecta de la Cruz Roja se contabilizaron solamente 48 mil pesos, sin embargo, para poder operar en tiempo y forma la delegación de la Cruz Roja en esta ciudad requiere de 13 mil 400 pesos diarios, y los 48 mil pesos solamente alcanzan para tres días.

En ocasiones, agregó, las personas señalan que no apoyan a la Cruz Roja porque no acuden a atenderlos, pero no se les atiende a tiempo porque la institución no cuenta con los recursos necesarios para operar de la forma que se requiere.

Explicó que de ocho ambulancias que tienen solamente una opera, otra requiere de arreglos en el sistema eléctrico y para reparar el resto se requiere de al menos 33 mil pesos por cada una.

Aclaró que no se corre el riesgo de que la Cruz Roja deje de funcionar en la ciudad, sin embargo, llamó a las autoridades locales y población para que aporten en la medida que se pueda a fin de proporcionar un servicio de calidad, porque Guanajuato que es la capital, merece un servicio de primera.

Abren curso

La Delegación de la Cruz Roja ofrece el curso ‘Tus manos pueden salvar vida’, a realizar el sábado de 08:00 a 16:00 horas en las instalaciones de la avenida Juárez. Los interesados podrán adquirir los conocimientos necesarios sobre cómo proporcionar las primeras atenciones a personas en emergencia y salvar las vidas. El costo es de 500 pesos por persona; entregarán constancias avaladas por la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social.