Falta aplicar austeridad en algunas dependencias: alcalde

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- El presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez mencionó que sólo 3 de 13 direcciones generales han presentado sus medidas internas de Ricardo Ortiz Gutiérrez como parte de las medidas generales anunciadas en días pasados para recortar gastos innecesarios en cada una de las dependencias.

Sin embargo, Ortiz Gutiérrez señaló que obviamente en algunas dependencias ya no habrá mucho que recortar en plazas o gastos de operación, por lo que será comprensible para no arriesgar la operatividad ni tampoco dejar de brindar servicio de calidad a la población.

“Hemos venido platicando con cada uno de ellos, no es sencillo, no nada más decir nos vamos a tumbar el diez o el veinte por ciento, es ver en donde va a afectar eso, lo que nosotros les decimos es proponer en donde no afecten sus procesos de operación y algunos van a decir que ya están en el límite y tampoco tendrán la obligación”, señaló.

El alcalde, Ricardo Ortiz Gutiérrez, dejo en claro que no se sacrificarán programas de atención ciudadana por un mero capricho de establecer porcentajes, y por eso serán cuidadosos en los ahorros internos en cada una de las dependencias a fin de no afectar sus planes y acciones en beneficio de la ciudadanía.