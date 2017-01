Expone colectivo ‘Guanajuato Despertó’ problemática a Edgar Castro

Los manifestantes se quejaron de que las autoridades policiales los han agredido físicamente durante las manifestaciones que han realizado

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- El colectivo Guanajuato Despertó sostuvo una reunión con el alcalde capitalino Edgar Castro Cerrillo en la que también estuvo presente Carlos Torres, Secretario de Ayuntamiento, para solicitar respaldo del ayuntamiento para resolver la problemática que aqueja a la ciudadanía: seguridad, limpieza, alumbrado público, entre otros: además puntualizaron la urgente necesidad de liberar la caseta de cuota.

Los manifestantes se quejaron de que las autoridades policiales los han agredido físicamente durante las manifestaciones que han realizado y dijeron “la policía esta para defender la seguridad del pueblo de los políticos”, además denunciaron que fueron tratados como delincuentes cuando fueron al Congreso del Estado donde les mandaron elementos d las Fuerzas Públicas del Estado para impedir su entrada al recinto, por lo que pidieron al Alcalde los apoye con seguridad durante las manifestaciones.

En el pliego petitorio que entregaron al alcalde solicitan: no autorizar aumento a la tarifa de los precios en el trasporte público; pronunciarse a favor del desafuero inmediato de Enrique Peña Nieto, presidente de México; pronunciarse para la gestión inmediata ante la Secretaria de Hacienda y Crédito público para revertir el aumento al precio de los combustibles; pronunciarse para la gestión inmediata ante el Congreso de la Unión para la abrogación de la Reforma Energética; gestión para la eliminación inmediata de la caseta de cobro de la autopista Guanajuato-Silao.

Subrayaron que no se debe dar un aumento en los costos del pasaje “los sueldos no aumentan sólo suben el costo de todos, además aquí las distancias son muy cortas no es justo que aumente la tarifa”.

Dijeron a Edgar Castro “no hemos escuchado pronunciamiento de su parte y antes que títulos usted es un ciudadano mexicano y el gasolinazo nos afecta a todos”.

Le informaron que el colectivo se organizarán para estar presentes en las sesiones de Cabildo “para ver su trabajo y saber qué hacen con nuestros impuestos, es nuestro derecho estar presentes al igual que en las sesiones del Congreso”.

Respecto a la Caseta de Cuota dijeron que Miguel Márquez Márquez, gobernador del Estado, no se está portando a la altura y que urge la libere; mencionaron que está dentro de la ciudad “debería ser un bulevar que sirva para que desemboque el flujo vehicular de las colonias aledañas que ya están estranguladas”.

Finalmente dijeron a Castro Cerrillo que le falta mucho por hacer “no es mal líder, simplemente está rodeado de gente que busca protagonismo y la ciudad se está cayendo por todos lados (…) da lástima y vergüenza verla llena de basura e inseguridad”.

Por su parte Edgar Castro se comprometió a trabajar de cerca con el Colectivo y pidió que los integrantes del Órgano de Gobierno se comprometan a hacer más acciones, proponer más y grillar menos.

“El órganos de gobierno se conforma por 15 personas y todos debemos estar en sintonía para trabajar, no para grillar al presidente (…) para unas cosas si hay órganos de gobierno y para otras sólo presidente (…) somos más los comprometidos que los que se la viven criticando y filtrando información para hacer quedar mal al presidente”.

Sobre el tema de la caseta de cuota dijo que la finalidad para la que fue hecha ya se pagó 10 veces, “no es un tema electorero, es una realidad y quien no lo vea así es porque no vive aquí (…) es un tema de respecto para la capital.