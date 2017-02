Reclaman transportistas aumentar tarifa al pasaje

1 de 4

Aseguran que la situación del diésel ya es insostenible, piden Comisión Mixta Tarifaria

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- Concesionarios del transporte público se manifestaron para exigir un alza de dos pesos a la tarifa del servicio, pues aseguran que están cumpliendo con los acuerdos para mejorar el servicio y los costos del combustible son insostenibles.

Fueron 17 camiones nuevos de siete de las nueve empresas concesionarias las que participaron en el recorrido, los cuales partieron de la salida a León hasta llegar a la presidencia municipal.

“Aquí estamos, queremos trabajar y queremos solucionar nuestro problema y no podemos soportar el incremento del diésel que ya nos mató”, comentó Víctor Morales, vocero de los transportistas.

Aunque el alcalde Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que no hay petición formal para el alza de la tarifa, los concesionarios presentaron un documento con fecha del 25 de enero de este año y con sello de recibido de la presidencia municipal en el que solicitan la integración de la Comisión Mixta Tarifaria para revisarla y actualizar.

Víctor comentó que por sus rutas a la semana gastan entre 8 a 9 mil litros de diésel, aunado a las refacciones y otros insumos, dos terceras partes de lo que se saca se va a cubrir esos gastos.

Otro problema es la tarifa preferencial, la cual no está regulada y representa el 40% de los usuarios del transporte público, gasto que dijo son ellos quienes lo absorben, registrando pérdidas, mientras que en León sólo representa el 12%.

Recordó que hace años el gobierno local vendió tarjetas para este fin y los concesionarios invirtieron en máquinas para su lectura y el proyecto finalmente fue abandonado por las autoridades.

Ante los reclamos de la ciudadanía sobre el servicio que ofrecen, aseguró que los choferes sí reciben capacitación para evitar cualquier accidente.

NO CEDERÉ A PRESIONES: ROG

El presidente municipal Ricardo Ortiz Gutiérrez aseguró que no cederá a presiones de los concesionarios del transporte público urbano para autorizar el incremento de dos pesos a la tarifa.

Señaló que están en su derecho de exigir, aunque les pidió ser cuidadosos para que no resultara en confrontación entre ellos y los ciudadanos.

“Esta administración no toma sus decisiones en base a marchas, a presiones no, a presiones no y creo que ya me conocen, en ese sentido ¿no?, ¿quieren sentarse en la mesa de diálogo?, órale nos sentamos, pero yo no funciono en base a marchas ni presiones”, enfatizó ROG.

El edil señaló que formalmente no se tiene una petición oficial de aumento a la tarifa, pero que antes de ello se tienen que valorar una serie de cosas, entrarle al análisis del servicio que se está prestando, hacer compromisos de diversa naturaleza y en donde el usuario es el que debe valorar.

ALEJANDRA RAMÍREZ