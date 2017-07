Exige Oliva “piso parejo” para todos los aspirantes a la gubernatura

“Urge una norma clara y contundente. Que el CDE asuma su liderazgo en el proceso electoral que ya se acerca. Estamos ya a escasos meses y es tiempo de establecer una convocatoria objetiva, contundente, clara y de piso parejo”, aseveró el exgobernador

Damián Godoy

LEÓN, Gto.-El exgobernador Juan Manuel Oliva Ramírez pidió al Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN definir ya los tiempos y el método para la selección del candidato a la gubernatura, para que exista “piso parejo” para todos los aspirantes, y evitar así que se acuse a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo utiliza los recursos de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano para su difusión personal.

“Urge una norma clara y contundente. Que el CDE asuma su liderazgo en el proceso electoral que ya se acerca. Estamos ya a escasos meses y es tiempo de establecer una convocatoria objetiva, contundente, clara y de piso parejo”.

El exmandatario se negó a opinar si Diego Sinhué Rodríguez ha aprovechado su cargo como titular de la Sedeshu para promover su imagen.

“Yo no soy quien (para opinar). Pero el CDE y los órganos estatutarios deben establecer los tiempos, métodos, criterios y normas que permitan a todos los panistas jugar en piso parejo”.

Reitero su respaldo absoluto a Fernando Torres Graciano como la mejor opción para abanderar al PAN en 2018.

“Yo siempre he dicho que Fernando y no he cambiado de opinión. Yo creo que tiene experiencia, conocimiento, liderazgo y una estructura propia, que eso es muy importante.

Una estructura de 10-15 años de trabajo que ha ayudado a ganar campañas y a posicionar al partido”.

Para la alcaldía de León advirtió que Ricardo Sheffield Padilla es la mejor opción para el PAN.