Exfuncionaria de Celaya sufre revés

Con ello le negó la suspensión provisional a su inhabilitación de 20 años en cargos públicos

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) negó la suspensión provisional y desechó las pruebas que Luz María Gómez Grajales, exdirectora del sistema municipal DIF, presentó para revocar la sanción de inhabilitación para ejercer cargos públicos por 20 años que se le impuso por su responsabilidad en el desfalco al organismo por 4.7 millones de pesos.

El 2 de septiembre, la Dirección Jurídica, a cargo de Ignacio Ramírez Valenzuela, recibió de la Primera Sala del TCA la notificación de la demanda de nulidad de la sanción, solicitando la suspensión provisional radicada en el expediente 1813/2016; el 13 de septiembre se notificó que fue admitido el proceso.

Como parte del proceso, Grajales presentó pruebas que le fueron desechadas, por lo que interpuso un recurso de inconformidad, el cual no ha sido resuelto, por lo que el proceso se encuentra detenido.

Le negaron la suspensión provisional a fin de que no se aplicara la sanción hasta no terminar el proceso y se le desecharon las pruebas que presentó, el efecto de ese recurso es suspensivo, es decir, que no continúa el juicio principal hasta que no se resuelva el recurso; hasta el momento no se ha resuelto, detalló el director jurídico.

En el desfalco también se involucra a María Guadalupe Montoya, exencargada de Finanzas, inhabilitada por 10 años y medio.

BAEZA BUSCABA PAGAR DESFALCO INCOMPLETO

En cuanto al proceso penal que lleva tras las rejas David Baeza, exdirector administrativo del DIF, acusado de desviar recursos del DIF a su cuenta personal, Ramírez Valenzuela explicó que el inculpado buscaba resarcir el daño patrimonial al erario por cuatro millones 713 mil 628 pesos, con la entrega de bienes inmuebles, no obstante no sumaban la cantidad demandada, esto se dio en una audiencia conciliatoria a mediados de diciembre.

“No hubo conciliación porque la conciliación implicaría la devolución del recursos y a virtud de ello notificaron con la secuela procesal de carácter penal, manifestó que tenía una cantidad parcial en bienes pero no se aceptó resarcir el daño parcial, tiene que ser en la totalidad”, explicó.

El funcionario agregó que esta oferta jurídicamente se llama dación en pago, pero se necesitaría un proceso de valuación de bienes y al parecer lo que ofreció sólo cumplía con el 80% del monto.