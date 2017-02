Eventual impuesto a envíos inquieta a líderes migrantes

Hoy, en tono fuerte, reitera Ángel Calderón: “¡Qué poca madre que quieran ponerle impuestos a las remesas!

Cuca Domínguez

SALAMANCA, Gto.- “Qué poca madre que quieran gravar las remesas, para lo que sea, y lamentablemente nada podemos hacer”, considera Ángel Calderón, líder de migrantes en Napa, California, quien al igual que Alfredo Chalico, líder de ‘paisanos’ en Houston, Texas, se encuentra desanimado, preocupado, porque lo que quieren hacer “es una afrenta” a la gente.

Desde California, donde trabaja con migrantes que llegan a los viñedos de Napa, Calderón se mantiene fiel a sus creencias. A apoya a los migrantes con alojamiento y condiciones para que tengan una mejor vida, porque nunca olvidan a la familia que dejaron en su país de origen.

Hoy, en tono fuerte, reitera: “¡Qué poca madre que quieran ponerle impuestos a las remesas! Y lo vengo diciendo desde siempre. La reunión del presidente Trump y Peña no trataron el tema del muro, porque el muro ya está; ahora lo que están negociando es gravar las remesas desde la Unión Americana. Van a cobrar por enviarlas y van a cobrar cuando la gente las quiera retirar (…). Éstos no tienen madre”.

El muro no es el problema, opina, pues expresa que el crimen organizado no deja pasar a la gente. Para acá no está llegando gente indocumentada (…), pasan sólo los que quieren droga, dinero y armas; esto es lo que debieran de gravar. Por eso, con mucha pena les digo: ¡qué poca madre!”.

Preocupación

Por su parte, para Alfredo Chalico, líder de ‘paisanos’ en Houston, Texas, sí hay un ambiente de preocupación: “Nos sentimos mal con esta situación, porque sería un golpe doble, porque cobrarían un impuesto para generar los recursos para generar el muro y las familias mexicanas son las más afectadas, porque sus remesas se verían reducidas”.