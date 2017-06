Evalúan daños en aulas; urge restaurar escuela

Buscan 16.5 millones de pesos para poder realizar las obras y que los niños estudien con seguridad

Lorena Ramírez

IRAPUATO, Gto.- Pedro Peredo Medina, director del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (Inifeg), señaló que de acuerdo al estudio que se realizó al 100% de las escuelas del estado, la escuela Niños Héroes del municipio de Irapuato será restituida debido a que presenta daños en su estructura.

“En este año van a ser 300 planteles que tendrán obras de rehabilitación o sustitución, lo que se busca es que sean funcionales o dignos para que puedan atender bien sus estudios” Pedro Peredo Medina, Director del Inifeg

No obstante, indicó que por el momento no peligran los alumnos al no calificarla como ‘riesgo potencial’, contrario a lo que dio a conocer el delegado de la SEG empresa la región VI Suroeste, Gabriel Espinoza Muñoz; Peredo Medina aún no se cuenta con el recurso para ejecutar la obra de esta escuela que tiene más de 60 años.

Señaló que de acuerdo al análisis que el Inifeg realizó en la infraestructura de la escuela Niños Héroes, se contemplan 16.5 millones de pesos que están en gestión para poder bajar el dinero, para atención integral.

Peredo Medina señaló que aunque no se ha confirmado al 100% este recurso la obra tiene que realizarse previo al término de 2017 puesto que es una gestión que ya está en proceso y se ha contemplado dentro del presupuesto de este año.

“Estamos a la espera, ya es sólo nada más que llegue el recurso al estado, en cuanto lo tengamos se inicia la licitación, en caso de que este llegara este mismo año se ejecutaría”, comentó el director del Inifeg.

En el resto del estado indicó que se cuenta con un diagnóstico del 100% de las 7 mil 550 escuelas de nivel básico y de acuerdo a ello se realizó una priorización de acciones a realizar, resaltó que durante esta administración se han beneficiado el 60% de la matrícula con obras.