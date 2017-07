Evalúa gobierno viabilidad de puente en Vista Hermosa

Asegura Desarrollo Social que el canal casi está concluido; la fecha límite es en septiembre

Nayeli García

IRAPUATO, Gto.- El puente solicitado por los afectados del deslave del cuarto cinturón vial tendrá que esperar a que concluyan las obras, pues primero se tiene que revisar que el proyecto sea viable, comentó el director de Desarrollo Social y Humano, Martín López Ramírez.

El funcionario reconoció que sí tuvieron acercamiento con los habitantes de Vista Hermosa, quienes afirman que están incomunicados por las obras del canal pluvial del cuarto cinturón vial, sin embargo, precisó que el encuentro fue parte de un recorrido que realizaron en diferentes puntos de riesgo para prevenir nuevos desastres por las lluvias.

“Vamos a evaluar si se puede atender, y algunas de las peticiones se pueden presentar con la propia constructora y cubrir con recurso de gobierno del estado”, señaló el funcionario.

Dijo que colocar un puente no es sencillo pues se requiere recurso y un proyecto ejecutivo para ello, así como primero deben de esperar a que terminen las obras y entonces ya revisar qué se puede hacer.

La Secretaría de Obras Públicas informó que la construcción del canal se encuentra prácticamente concluida, pero hacen falta algunos trabajos de extracción de material y concluir el embovedado, la fecha para terminar los trabajos es indefinida pues la constructora Azacan SA de CV cuenta con un plazo para terminar la obra hasta septiembre de 2017, fecha en la que también deberá quedar lista la última etapa del cuarto cinturón vial, que presenta 70% de avance.

“Este es el paso no tenemos otro paso y ya pedimos en desarrollo social que nos hagan un paso y no nos han hecho caso y tenemos que bajar hasta acá y darle la vuelta hacia arriba y estamos como quien dice incomunicados cuando llueve porque no tenemos un paso”.