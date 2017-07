Estudiantes festejan en la calle su fiesta de graduación

La jefa de grupo se encargaría de todo, sin embargo dejó sin festejo a los estudiantes y los defraudó con 50 mil pesos

Redacción

NUEVO LAREDO, Tamps.- Estudiantes de una reconocida preparatoria de la ciudad terminaron ‘bailando’ con su fiesta de graduación en la vía pública.

Alrededor de unos 30 estudiantes se vieron afectados el viernes pasado cuando su jefa de grupo, a quien habían designado como responsable de preparar el gran evento que todo alumno espera al cierre del ciclo escolar, los defraudó con más de 50 mil pesos.

Uno de los estudiantes declaró que fue el mismo día de la fiesta que se enteraron del desfalco económico que la joven había cometido. “Nos robó nuestra jefa de grupo, ella ya es mayor de edad. No tuvo la moral para detenerse y no dejarnos así. Nuestro grupo se enteró de que la fiesta no estaba pagada ese mismo día, el 7 de julio. La fiesta debió haber estado pagada desde dos semanas antes. El sonido y banquete se comunicaron con ella, pero les dijo que no tenía dinero para pagarles y a nosotros no nos dijo nada. Nos dimos cuenta por otra compañera el mismo viernes hasta las 2:00 de la tarde, porque el salón no estaba pagado, y estuvieron llamando”, dijo el informante.

Trataron de comunicarse con la aludida por varios medios -teléfono, redes sociales e inclusive hasta la puerta de su casa-.

“Nos estaban dando oportunidad hasta las 4:00 de la tarde para pagar, pero no pudimos hacerlo y se nos canceló el evento. Estuvimos comunicándonos con ella, a algunos les decía que ya iba en camino, que no se preocuparan, a otros los dejaba en visto, pero todo fue una mentira. Perdimos nuestra fiesta de graduación”, expresó.

Los estudiantes acudieron al salón para tratar de solucionar el problema y pagar lo que restaba, eran 12 mil pesos del salón; los intentos fueron en vano.

“Todos estuvimos de acuerdo para pagar más dinero y tener nuestra fiesta, pero fue inútil, en el salón nos rechazaron. Ella piensa que sólo perdimos el dinero, pero en realidad fue más. Perdimos todas las actividades que realizamos para juntar el dinero. Además del smoking, vestido, peinado y maquillaje que uno gastó aparte. Más que el coraje.

A pesar de sentirse defraudados, se organizaron para armar su propia fiesta, pero el problema no terminó pues la jefa de grupo… se presentó a la fiesta.

“Tuvo el descaro de presentarse, en chanclas y desarreglada; entró al baño y se cambió, y todos esperábamos una explicación, pero ella sólo le habló muy mal a las madres de familia y fue entonces que la corrimos. Sólo exigimos que se nos devuelva el dinero que pagamos, no queremos problemas, al final de cuentas disfrutamos nuestra fiesta; no era lo que esperábamos, pero nos unimos y nos divertimos con el apoyo de nuestros padres”, finalizaron.