Estallan hostilidades entre alcalde y regidor

En plena sesión, Edgar Castro y Guillermo Torres se hacen reclamos y exponen sus fallas

María Espino

GUANAJUATO, Gto.- En plena sesión del Ayuntamiento, el alcalde Edgar Castro Cerrillo y el regidor del PAN, Guillermo Torres Saucedo, discutieron y se lanzaron mutuos reclamos. El presidente invitó al edil a “dejar de lado los reflectores y ponerse a trabajar”. El panista respondió acusando a Castro de no atender a las comunidades rurales, por las que seguirá alzando la voz “aunque incomode”.

“De su discurso mediático-social de descalificaciones al Ayuntamiento (…) en donde toma decisiones, eso es lo que la ciudadanía ya no quiere y de lo que estamos hartos” Edgar Castro Cerrillo, Presidente municipal

La polémica surgió cuando el regidor también panista, Juan Carlos Delgado Zárate, manifestó que su bancada estaba en contra de aprobar 12 millones 845 mil 63 pesos para el pago de salarios del segundo trimestre del año para diversas áreas; los ediles desconocen el origen del recurso y por qué la Comisión de Hacienda lo avaló, e incluso se pagó con él una quincena.

Guillermo Torres, encargado de informar a sus correligionarios de los acuerdos en dicha comisión, manifestó que debido a tales cuestiones, sospechan de un posible desvío de recursos públicos.

Ante tal aseveración, Edgar Castro replicó: “lo que usted ha señalado es grave, cuando una decisión va a subir a pleno usted está a favor, hay un dictamen firmado por usted, y de un día a otro cambia su forma de pensar, sus criterios dentro de la comisión (…) sea congruente con lo que expresa”.

El alcalde agregó: “tuve conocimiento de lo que sucedió en la Comisión de Hacienda y no hubo algún comentario que usted haya hecho en ese sentido, hay que abonarle al buen funcionamiento y transparencia de la administración, lo invito a platicar cualquier situación administrativa para mejorar, le reitero que usted es parte del gobierno, porque de repente se le olvida”.

“A mí me preocupan los temas municipales (…) que el Municipio asuma su responsabilidad, lo importante es escuchar a la gente, por eso levanto la voz y aunque incomode, lo voy a seguir haciendo” Guillermo Torres Saucedo, Regidor panista

Le pide dejar “los reflectores”

Castro Cerrillo exhortó a Guillermo Torres a “dejar de lado los reflectores y uso de los medios de comunicación para usarlo a su favor”.

Ante esto, el panista argumentó: “si uso o no los medios de comunicación no es relevante, lo verdaderamente importante es escuchar a la gente, a las comunidades rurales y dar seguimiento a sus denuncias (…) por el uso mediático no pago un centavo, pero si revisamos cuentas públicas hay un uso excesivo en el pago de medios de comunicación”.

Respecto a la situación de la zona rural, el munícipe retó a Torres a mostrar sus propuestas de manera formal y por escrito: “es muy fácil hablar y alborotar a otros sectores y otra es comprobar las acciones”, dijo.

Evidenció que el panista desconoce el tema del recurso minero 2014-2015, por lo que lo exhortó a informarse antes de hablar con los delegados de los poblados a beneficiar.

A lo anterior, el regidor respondió: “a mí me preocupan los temas municipales, si el estado ha ejercido eso que se lo reclame otra gente (…) que el Municipio asuma su responsabilidad, lo importante es escuchar a la gente, por eso levanto la voz y aunque incomode, lo voy a seguir haciendo”.

Finalmente, desviando el tema a colores partidistas, Edgar Castro enfatizó: “si las circunstancias para usted y su partido no se dieron, es una situación que cuando tomamos protesta constitucional inmediatamente nos quitamos esa playera para trabajar de manera institucional para la sociedad”.