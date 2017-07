Estafa a 60 con falso trabajo en el exterior

Martín Torres dio a los defraudados boletos de avión sin valor y luego simplemente se esfumó

Damián Godoy

LEÓN, Gto.- Alrededor de 60 guanajuatenses fueron víctimas de un estafador que les ofreció trabajo en Canadá a cambio de que le entregaran 5 mil 500 pesos para pagar el traslado aéreo y luego desapareció con su dinero.

Las víctimas –en su mayoría gente de campo y comerciantes rurales- tuvieron que vender sus pertenencias, pedir prestado o sacar sus ahorros para reunir la cantidad que les pidió; sin embargo, ayer que pretendieron abordar el vuelo que los llevaría a Toronto descubrieron que fueron timados y que su sueño se había esfumado.

El pesar de las víctimas

Hace una semana, Jorge Luis Hernández Medina de 39 años, vecino del poblado de Valtierrilla, Salamanca, se topó con un anuncio en Internet que ofrecía lo que siempre había anhelado: una empresa canadiense necesitaba personal y estaba reclutando gente en Guanajuato. La tarea lucía sencilla, pues consistía en trabajar como intendente en el Aeropuerto de Toronto, durante seis meses, con alojamiento y ganando 11 dólares por hora.

Jorge Luis no lo dudó. Esa misma tarde se comunicó con Martín Torres, el contacto que venía en el anuncio y quien aparecía como supuesto representante de ‘Sky Corp. Agency’, quien le explicó que para aspirar al puesto sólo necesitaba contar con pasaporte y pagar 5 mil 500 pesos para cubrir el vuelo a Canadá. Le dijo además que si le interesaba debía acudir a una entrevista y llenar una solicitud en las oficinas de representación de la compañía, en 5 de febrero 314, zona centro de León.

“Todos aquí tenemos necesidades, ganas de superarnos y ser mejores. Por eso le dije a más gente de la comunidad que fuéramos y el lunes ya estábamos ahí entregándole nuestros papeles”, relata.

Contó que sólo de Valtierrilla son 10 personas, todas dedicadas al campo, comerciantes y albañiles; pero ahí se enteró que eran cerca de 60 personas las interesadas, la mayoría de comunidades y ejidos de San Luis de la Paz, León y otros municipios de la entidad.

“Ese mismo día nos dijo que estábamos contratados, y el miércoles fuimos a entregarle el dinero para asegurar nuestro lugar. Cada uno le entregó 5 mil 500 pesos y a todos nos entregó el boleto de avión. Creíamos que por fin habíamos agarrado un buen empleo, pero ese mismo día nos dimos cuenta de que había algo raro”, agrega.

Descubren timo

Hernández narró que mientras viajaban de regreso a Valtierrilla planteó a sus compañeros detenerse en el aeropuerto para cerciorarse que sí estuviera programada la salida de un vuelo chárter al día siguiente rumbo a Toronto.

“Le enseñamos los boletos a un señor de una aerolínea; estuvo revise y revise pero nos dijo que no había registro de que fuera a salir nuestro avión. Desde ahí le llamamos a Martín (el estafador) y le dijimos: ‘Oye, aquí en el aeropuerto dicen que no hay ningún vuelo a Canadá’, y nomás nos dijo: ‘¡Cómo no!, ¡Díganles que chequen bien!’ y colgó”.

La confirmación de que habían sido estafados llegó la mañana de ayer, cuando otros tres vecinos de Valtierrilla viajaron a León a pagar su boleto y descubrieron que ya estaban vacías las supuestas oficinas de ‘Sky Corp. Agency’.

“¡Este cuate nos envolvió y ya nos jodió! Aquí de la comunidad muchos tuvieron que vender sus cosas. Yo a algunos les presté para que pudieran viajar, pero la casa ya está cerrada. ¡Ya no hay a quién reclamar!”, dice Jorge Luis, sin asimilar del todo la estafa.

Añade que el defraudador incluso robó al dueño del local que rentó para las oficinas, pues huyó con una laptop y 15 mil pesos, dejando abandonados sellos, hojas de migración y las solicitudes de empleo de sus víctimas.