GUANAJUATO

Ayer, una patrulla de Policía Vial y Transporte Municipal, fue estacionada en el callejón El Truco, donde permaneció estacionada por horas, no obstante, el conductor de la unidad, hizo caso omiso al señalamiento que ahí se encuentra. Es el claro ejemplo de lo que no se debe hacer, pero se trata de la autoridad que no respeta el reglamento vial. Por ello solicitamos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y no permitan estas acciones.

Peatones

Callejón El Truco