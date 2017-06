Estacionamiento Viveros, otra vez ‘bajo el agua’

Evidencia directora del Parque Irekua que las obras fueron inútiles

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- El calafateo realizado hace tres meses en la superficie de la plancha del Parque Irekua que abarca gran parte del estacionamiento de Viveros Revolución para evitar filtraciones y escurrimiento de agua no sirvió de nada, evidenció la directora del parque, Esther Córdoba Aguirre, quien pidió mediante oficios la intervención urgente de Protección Civil, Obras Públicas y Contraloría municipal luego del grave problema que se registra pues con las lluvias las deficiencias nuevamente han quedado al descubierto.

La directora realizó un recorrido por el estacionamiento visiblemente afectado por los escurrimientos, por lo que ante el riesgo para los automovilistas y sus vehículos se cerrará la parte más afectada en tanto Protección Civil emite un dictamen de riesgos.

“Estoy preocupada, sí, porque el trabajo (…) estamos viendo notoriamente que no funcionó el trabajo que se hizo” Esther Córdoba

Directora del Irekua

“Obras Públicas este año antes del periodo de lluvias realizó un chequeo y se hizo un calafateo de la plancha, evidentemente no funcionó, entonces nosotros estaremos reportando de inmediato, cayó una primera lluvia pero no se notó, en este momento que ya fue un poco más, bueno, aquí podemos ver que ese trabajo que realizaron en la superficie de la plancha pues no dio buenos resultados y yo como responsable de este estacionamiento tengo que reportar de inmediato a todas las áreas, porque desde luego que tenemos que velar por la seguridad de la gente”, denunció Córdoba.

Córdoba Aguirre dijo que se tendrá que revisar minuciosamente con Obras Públicas a quién le corresponde atender el problema.