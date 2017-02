Esposa de Tom Brady ‘enloquese’ tras victoria de los Patriotas

Gisele Bündchen celebró efusivamente el quinto campeonato de su esposo este domingo por la noche

Redacción

HOUSTON, EE.UU.- La famosa modelo de 36 años Gisele Bündchen llegó al NRG Stadium de Houston para apoyar a su marido, Tom Brady, en uno los momentos más importantes de su vida.

Los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaron un Super Bowl de película, ya que iban perdiendo 3-21 al concluir el primer tiempo del partido.

La modelo celebró en grande, con movimientos de cabeza como si fuera Linda Blair en ‘El Exorcista’, bailes espasmódicos y golpes en el pecho que debieron dejar cardenal.

La mujer se mostró absolutamente fuera de sí cuando se concretó el campeonato del equipo de su amado, el mejor jugador del mundo. Las cámaras de televisión capturaron el momento en el cual puede verse su descontrolado festejo utilizando su cuenta de Snapchat.

Hasta la cuenta oficial de la NFL se sorprendió por la algarabía que mostró la brasileña, más familiarizada con los festejos explosivos que sus amigos estadounidenses. “Ey, Gisele, ¿estás emocionada que The Patriots ganaron el Super Bowl?”, fue la ironía que publicó el perfil de Twitter de la liga de fútbol americano.

La pareja se ha convertido con este hecho en uno de los matrimonios más deseados del mundo de la farándula. Pese a que en los últimos años han sido muchos los rumores que apuntaban a supuestas crisis matrimoniales, ahora parece que su vida conyugal atraviesa uno de sus mejores momentos.

En 2009 Tom y Gisele contrajeron matrimonio en una boda secreta, de esa boda nacieron dos niñas de ocho y cinco años. Los medios norteamericanos destacan la naturalidad con la que la pareja se presenta frente a las cámaras, una exposición cariñosa pero comedida que irradia complicidad y transmite una gran unión familiar.

Hey @giseleofficial, are you excited the @patriots won the Super Bowl? 😂 #SB51 pic.twitter.com/TPhWCn7LuO

— NFL (@NFL) February 6, 2017