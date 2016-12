Esperan que repunte Feria de Celaya

Atribuyen al frío y al retraso en las vacaciones escolares la baja de visitantes al recinto

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- El presidente municipal, Ramón Lemus Muñoz Ledo, reconoció que factores como el frío y el retraso en las vacaciones escolares son factores que han inhibido la asistencia a la Feria de Navidad Celaya 2016, no obstante consideró que los comerciantes deben de asumir las pérdidas como en todo negocio.

“Yo supongo que también ellos asumen las pérdidas, creo que es una cuestión de comercio entre particulares, a veces se gana, hay veces que no lo suficiente, vamos a ponerle todos, ellos también deben de poner su parte. Hay poco menos de lo previsto no mucho menos (asistentes), esperemos que se recupere el día 25 como el día primero se recupere hay un buen cartel. No hay que perder de vista que la feria es hecha por y para los celayenses, ojalá vaya un mayor número de visitantes”.

Aceptó que desconoce de manera formal las peticiones realizadas por los comerciantes del evento ferial, por lo que esperarán hasta que se presente la petición formal para que sea la comisión de Hacienda quien haga el análisis para determinar si es viable la reducción del costo de entrada y el descuento para los espacios.

“La cuota se fijó en base a una proyección de ingreso de personas a fin de que precisamente fuera una feria que si bien no fuera lucrativa al menos los números que tuviera fueran suficiente para soportar el gasto de la feria, el Patronato hace un esfuerzo por hacer una feria digna, el dinero sale de los asistentes o del municipio, pero hoy no estamos en posibilidades de hacer frente a una situación extraordinaria”.

No es fracaso: Jorge Montes

El regidor del PRI e integrante del Patronato de la Feria, Jorge Montes González, mencionó que no se puede hablar de un fracaso del evento ferial hasta que éste no concluya.

Precisó, sin conocer de manera formal la propuesta planteada por los comerciantes, que se deberá de hacer un análisis por el Patronato, por la comisión de Hacienda y por el Ayuntamiento, siempre y cuando no afecte a las finanzas del propio patronato.

“Tenemos que ver primero que la feria financieramente salga, tendremos que hacer un análisis, si con eso (los descuentos) sale, si hay posibilidades yo estoy de acuerdo, si no hay posibilidades pues no. No puedes hablar de fracaso o éxito hasta que esté concluida pero no vamos a tener el problema de la feria del año pasado donde se comprometieron 10 millones de pesos y se quedó a deber, se esperaría salir con números negros”.