Esmeraldas, obligados a ganar ante Puebla

La Fiera debe lograr el calificativo si es que quieren seguir con vida

Óscar Jiménez

LEÓN, Gto.- Lo del Club León ya debiera catalogarse como la intención de una gesta heroica, y es que no es para menos, contra Puebla, deben lograr el calificativo si es que quieren seguir con vida: no tendrán centrales naturales y Javier Luis Torrente ya reacciona ante el obligado armado.

El entrenador de los Esmeraldas del León aseguró que Alexánder Mejía y Juan Cornejo conformarían la pareja de centrales que trataría de frenar todos los embates de la Franja; ninguno de los extranjeros sabe en demasía del puesto, pero en algún momento lo practicaron. A ello se unirían las incursiones de Christian Valdez en la contención, así como Hernán Darío Burbano acompañando a Andrés Andrade en la parte media en ofensiva del cuadro. Un cuadro nunca antes visto –aunque a manera obligada-.

“Son problemas que debemos afrontar y solucionar, no contamos con los centrales, por expulsión, lesión y sanción, deberemos resolver con lo que tenemos, lo pueden hacer y de buena manera, aunque no deja de ser un problema o un riesgo el no tener a los jugadores de la zaga central que le dan el equilibrio al equipo (…) Pediremos a (Jorge) Durán que regrese del seleccionado y poder contar con él por lo menos desde el viernes”, comentó Javier Torrente, que en el banquillo se hará acompañar de futbolistas canteranos como el propio Jorge Durán, José Iván Rodríguez y el colombiano Harold Isaza, estos últimos dos, ya entrenaron con el cuadro mayor a marchas forzadas.

Por la contraparte, el aún joven Carlos Guzmán, no es candidato para meterse a la central, dado que el entrenador considera que las bandas son lo suyo; y la espera terminará, al menos por uno importante, en una semana más, puesto que Guillermo Burdisso no estará recuperado antes de siete días.

“Es una lesión que puede llevar 10 días, veremos si se puede acelerar a siete o si deberemos esperar los 10 días y contar con él para el próximo partido. Son problemas que existen pero hoy, si estuviese en condiciones, nos daría una mano grande”, finalizó Javier Torrente.

¿Cómo pararían ante Puebla?