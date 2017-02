Es “soldado por un día”

La joven originaria del municipio de Purísima del Rincón, fue elegida por la asación Civil Dr. Sonrisas de la Ciudad de León, Guanajuato para cumplir su sueño mediante el programa “soldado por un día”

IRAPUATO, Gto.- Naidelyn Sarahi Huerta López, una joven de 14 años cumplió el sueño de servir a las fuerzas Armadas de México luego de ser nombrada como soldado honorífico del 8vo. Regimiento Blindado de Reconocimiento con sede en la XII región Militar de Irapuato.

La joven originaria del municipio de Purísima del Rincón, fue elegida por la asación Civil Dr. Sonrisas de la Ciudad de León, Guanajuato para cumplir su sueño mediante el programa “soldado por un día” que lleva a cabo la Secretaría de la Defensa Nacional, en el que el ejército mexicano abres sus puertas a niños y jóvenes interesados en vivir, un día de su vida como parte de las tropas de las fuerzas armadas.

“es el sueño de mi hija, ella tenía la ilusión de ver todo de cerca, no sé porque le nació, viene con miedo porque le decían que la van a regañar, cuando recibió la noticia estaba llorando de la emoción, no lo podía creer, fue una noticia que no se esperaba y damos gracias al ejercito por cumplir su sueño”, comentó la señora María López, madre de Sarahi.

Huerta López, fue diagnosticada hace un año y medio con un tumor maligno, así como columna desviada y edema pulmonar, es atendida en el Hospital de Alta Especialidad en la ciudad zapatera. La noticia de que su sueño de ser un miembro de la milicia se concedería antes de lo que imagino, la recibió el pasado jueves, cuando personal de la asociación DR. Sonrisas organizaron un divertido paseo por las instalaciones de la feria de León.

El evento en el que Sarahi fue condecorada, se realizó durante las primeras horas del viernes 3 de febrero, la jovencita arribo hasta las instalaciones del Octavo Regimiento Blindado en compañía de personal castrense que se encontraba a la espera de su invitada para dar inicio a la ceremonia.

En vestimenta de Civil, Sarahi fue recibida por los mandos del regimiento quienes le ofrecieron como regalo, un uniforme Verde Olivo pixeleado, similar al de las fuerzas militares, mismo que la distingue como miembro de la SEDENA, el presente conmovió a la joven hasta las lágrimas quien sin titubeos paso a los vestidores para cambiar su atuendo.

Tras compartir alientos con Oficiales militares, Naidelyn tomó el mando de las tropas y fue testigo de las labores que realizan el 6to. Regimiento Mecanizado, el 62 Batallón de Infantería y el 1er. Regimiento y escuela de Artillería que tienen su sede en la Zona Militar, mismo que realizaron una demostración para los invitados especiales que tuvieron la posibilidad de observar de cerca los vehículos y armamento con los que cuenta el Ejercito mexicano para la defensa del Territorio nacional.