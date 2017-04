Por error en medidas, se ha retrasado secundaria

El valor de la construcción de la secundaria de La Villita fue calculada en unos 7 millones de pesos

Daniel Moreno

APASEO EL GRANDE, Gto.- Un error en las medidas del plano donde se va a construir la secundaria de La Villita en Apaseo el Grande ha retrasado el inicio de obra, el terreno que es parte del actual campo deportivo de La Villita aunque por la cercanía de la colonia ubicada atrás también se le conoce como Loma Bonita.

En sesión de Ayuntamiento autoridades de Apaseo el Grande informaron que el terreno a donar al estado para que se construya la secundaria es de 9 mil metros cuadrados y en el plano donde se indican las medidas del terreno en comparación con la escritura que presentó el municipio coincide en la superficie total pero no en las colindancias.

Por esta razón los integrantes del Cabildo enviaron al departamento jurídico y Desarrollo Urbano los documentos para que revisen el tema.

Mientras tanto, Pedro Peredo, titular del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (Inifeg) dijo que hasta no tener la donación bien cerrada no se puede invertir. El proyecto contempla que si se termina o no, en agosto los estudiantes de esa secundaria deben iniciar clases.

El valor de la construcción de la secundaria de La Villita fue calculada en unos 7 millones de pesos. Otra secundaria cuya construcción está por licitarse es la de La Estancia al oriente de este municipio una obra de 5 millones de pesos, concluyó el director.