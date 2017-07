Entrevistan a Emilio Azcárraga en París ¡y no entiende lo que le preguntan!

“Quién sabe qué chingados dijiste”, dijo el dueño de Grupo Televisa al reportero

MÉXICO.- El dueño de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga Jean, fue entrevistado por un corresponsal de la televisión pública Nederlandse Omroep Stichting (NOS) de Holanda en Francia mientras manejaba en París un auto que no contaba con un permiso ambiental para transitar por esa zona.

Frank Renout, investigaba el uso de calcomanías o viñetas ambientales que el gobierno parisino solicita a los conductores que transitan por la ciudad. El reporte del periodista incluyó un sondeo a automovilistas que no portaban el distintivo, entre ellos el dueño de la televisora más grande de América Latina.

Al notar que el auto que manejaba el empresario no contaba con la calcomanía ambiental, el reportero decidió entrevistarlo y cuestionarlo por qué no portaba la calcomanía ambiental. Azcárraga pidió que le hablaran en francés, pero no entendió al reportero, respondió entre risas: “Quién sabe qué chingados dijiste”, lo que hizo reír a un niño que lo acompañaba en el auto, después de decirle que no entendía de qué le estaban hablando los dos acordaron que la pregunta fuera en inglés.

Cuando el entrevistador le preguntó en inglés sobre la calcomanía Azcárraga Jean dijo que era un auto rentado y pensó que la situación se trataba de una broma, la situación desató la risa del empresario y la del menor que se encontraba sentado en el asiento del copiloto.

Según información publicada por Reporte Índigo, la cadena de televisión responsable por la entrevista criticó la actitud del mexicano.

En diferentes ciudades europeas es común el uso de estampas ambientales, con las cuales los automovilistas pagan un impuesto por conducir en zonas de alta concentración de contaminantes. Desde principios del 2017 la capital francesa hizo obligatorio para los automovilistas la obtención de una viñeta para poder circular por la ciudad de París, de lunes a viernes, en el tramo horario comprendido entre las 08:00 y las 20:00 horas.

Para obtener la viñeta, sólo se necesitar el documento de registro del vehículo. Tiene un costo de 4.18 euros y se envía por correo a los solicitantes a la dirección indicada en el documento de matrícula del vehículo. La sanción por no llevar la calcomanía, alcanza los 135 euros.