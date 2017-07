Entregan conector pluvial a colonia Rancho La Florida

Un total de 497 metros cuadrados de drenaje pluvial fueron intervenidos

Julio Ramos

LEÓN, Gto.- El presidente municipal de León Héctor López Santillana, realizó la entrega del conector pluvial para la colonia Rancho La Florida, en donde se invirtieron un total de 3 millones 800 mil pesos de recursos municipales a través del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal), colonia que sufrió afectaciones por las lluvias en 2016.

Un total de 497 metros cuadrados de drenaje pluvial fueron intervenidos en esta colonia pues el que se tenía era insuficiente para soportar el agua que se acumula a causa de las lluvias, lo que ocasionó que el año pasado se tuvieran daños derivado de esta situación así como por el lodo en esta colonia.

“Es lamentable pero muchas ocasiones en los gobiernos se valora poco aquellas obras que no se ven, y el drenaje pluvial es una de esas obras, que cuestan mucho y que no se ven, es literalmente enterrar una cantidad de dinero, muy importante. Eso es lo que ha venido provocando, a través del tiempo que estas obras, se vayan dejando hasta el último, porque como no se ven entonces la gente no las aprecia y nos las valora, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos que ir a la raíz de los problemas”, comentó el alcalde.