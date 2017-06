Entrega Inaeba certificados de educación básica a trabajadores de la construcción

Se beneficiaron a 68 personas que se beneficiaron con asesores educativos que acudieron hasta el lugar de trabajo

GUANAJUATO, Gto.- El Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos (Inaeba), entregó certificados de primaria y secundaria a trabajadores de la construcción de un grupo de 68 educandos, que lograron estudiar gracias a un convenio con el Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato (Inifeg) y empresas constructoras, para acercar asesores educativos hasta las obras.

Durante el evento, en el que también se llevó a cabo la inauguración de tres aulas nuevas para alumnos de la Telesecundaria #119 de la comunidad Laguna Larga de Irapuato, la directora del Inaeba, Esther Angélica Medina Rivero, aseguró que los esfuerzos por abatir el rezago educativo de este municipio, tendrán éxito gracias a la voluntad de los educandos de concluir sus estudios.

“Hubo un acuerdo entre diferentes empresas, donde firmamos que iban a darles tiempo y ustedes iban a dar un poco del suyo para lograr brincar eso que tanto nos pesa al estado y a este importante municipio. Vemos mucho desarrollo pero luego volteamos y vemos gente que no termina su secundaria y primaria y eso depende de la voluntad de cada uno de ustedes”, enfatizó Esther Medina.

En representación del grupo de egresados, Marco Antonio García Pérez, recibió su certificado de secundaria y agradeció la oportunidad que le dio Inaeba por haber acercado a los asesores hasta su lugar de trabajo, y aseguró que la principal motivación para estudiar, fue su hija: “ya me daba vergüenza con mi niña porque me estaba haciendo burla (porque no haber concluido la educación básica)”, dijo con buen humor Marco Antonio.