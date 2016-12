Enormes filas para obtener combustible

Ante el desabasto, los conductores llenan garrafas de gasolina en expendios de León

RAFAEL Zamora / Julio Ramos

LEÓN, Gto.- La escasez de combustible en los expendios de Pemex se ha convertido en un auténtico caos, pues automovilistas de León, San Francisco del Rincón y hasta de Manuel Doblado saturan los establecimientos que aún tienen gasolina y surten incluso en bidones para llevarlos preventivamente a su domicilio.

Desde el martes por la noche se reportaron los primeros cierres de servicio, o se restringió la venta de alguno de los tipos de gasolina. Diferentes testimonios aseguran que en Hermanos Aldama y Mariano Escobedo se acabó el combustible, al igual que en Bocanegra, Francisco Villa, Torres Landa y Tepeyac. Por otro lado, en La Luz y Francisco Villa se limitan a expedir 100 pesos por cliente. En otros lugares se comercializa sin restricciones.

Cargan bidones

Daniel Morales, de San Francisco del Rincón, carga cuatro garrafas de 30 litros cada uno para llenarlos, pues “ya tenemos una semana sin gasolina”.

– ¿Vienes a León por la ‘gas’?

– Venimos nosotros a León seguido a surtir nuestra materia prima, a lo que nos dedicamos, pero estamos aprovechando para llevar ‘galones’. De hecho traigo la cajuela llena para llevar combustible a San Pancho”, -responde.

Su amigo, Alberto tiene dos más en su auto. “Es culpa del gobierno. En este caso nosotros somos los que estamos batallando. ¿Qué crees que quieran hacer? Pues subirla. Lo único que se oye es que hasta 18 pesos. Y no entendemos que unos pocos dicen que sube y sube, y no se fijan en el pueblo”.

A su vez, Pedro, de Manuel Doblado, asegura que el combustible se agotó en aquel municipio desde hace un par de días. El surtirá en León tras no encontrar en tres gasolineras. “Ahorita en Manuel Doblado ya no hay nada, amigos me hablaron que no hay desde antier”

Otros automovilistas creen que surtir en garrafas en donde sí hay es injusto. “Se los está vendiendo la gasolinera. En lo que yo he estado aquí… un señor se llevó como siete u ocho bidones. Se me hace injusto que vayan a hacer negocio con la gasolina que está escasa y que se están llevando”.

Preocupados, empleados

Entre tanto, los trabajadores de los expendios lucen preocupados, pues uno de ellos comentó que en 24 años que lleva laborando en el lugar nunca se habían quedado sin gasolina, y que no habrá propinas, que en promedio son de mil 200 pesos.

“Con el sueldo que nos pagan no vivimos. Nadie nos ha dicho nada de cuándo va a haber. Nosotros cumplimos con la obligación de presentarnos, aunque no haya gasolina; tenemos que estar aquí para atender al cliente dándole información de que no hay”, comentó otro.