Irrita a gobernador desidia de Pemex

El gobernador indica que sólo demuestra una falta de cooperación y desinterés para frenar el delito

Anuncia MMM inicio de campaña contra ‘huachicol’

Alejandra Ramírez

IRAPUATO, Gto.- El gobernador del estado, Miguel Márquez Márquez reprochó la inasistencia de directivos de Pemex a la reunión del Grupo de Coordinación Guanajuato en la que se dio el arranque a la campaña estatal ‘Denuncia el Robo de Gasolina’, pues a su ver demuestra falta de cooperación y desinterés para frenar este delito, que además es de orden federal.

El mandatario dijo estar muy molesto por la inasistencia de los directivos de Pemex, al considerar que deberían ser los principales interesados y de que la reunión se pactó desde hace 15 días, específicamente el 23 de junio, luego de dialogar con el director general de la empresa, José Antonio González Anaya.

“Bueno, esto lo voy a decir con toda puntualidad y con todas sus letras: no vinieron, no vino Pemex, que es el principal responsable y el principal interesado en ello; lamentablemente no vinieron, no entiendo, no entiendo, hace 15 días fue muy claro el compromiso (…). Ni una llamada ni siquiera para comentar si se les complicó o algo pasó, lo entendemos, si hemos esperado meses y años, que no esperemos una semana, 15 días más, lamentablemente no vinieron, no sé por qué”, cuestionó.

Añadió que aunque es una acción que bien podrían como estado no atender, existe el compromiso del combate al robo de gasolina y derivado de ello se han rendido importantes resultados, con o sin Pemex.

“Yo les voy a decir una cosa, aquí hay resultados, aquí hay trabajo, con Pemex, sin Pemex y a pesar de Pemex nosotros no hemos dejado de trabajar, y vaya que se los digo con toda honestidad, o sea el principal responsable es Pemex; es el que debería estar ahí, pero al final del día hemos demostrado nosotros, que aun con ellos, sin ellos y a pesar de ellos nosotros hemos estado trabajado… Yo sí estoy molesto, muy molesto la verdad, desconcertado, el Grupo de Coordinación pues igual”, reprochó Márquez.

“Y también aquí hay una responsabilidad de los municipios (…) Yo sí creo que ahí puede hacerse algo al respecto en la Legislatura local, que quien autorice uso de suelo sobre ductos de Pemex de aquí para adelante tenga una responsabilidad muy específica”, puntualizó.