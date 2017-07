En busca de las mejores carreras 

Daniel Vargas tiene claro lo que debe hacer para llegar a Barranquilla 2018

Pablo Ruiz

LEÓN, Gto.- En diciembre será el Maratón Gobernador en Mexicali, mismo que será selectivo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla de 2018, por lo que el leonés Daniel Vargas se encuentra enfocado en su preparación; el maratonista tiene como objetivo estar en el ciclo olímpico para posteriormente ir a Tokio 2020.

“Yo he sido un atleta constante, desde el 2011 me he mantenido, he corrido parejo todos estos años. Mi objetivo es estar en el ciclo olímpico y posteriormente en Tokio 2020”

Daniel Vargas, Atleta guanajuatense