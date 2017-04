En breve, proyecto para aeropuerto en SMA: Fernando Olivera

De acuerdo con el funcionario estatal autoridades de los tres órdenes de gobierno están por reunirse para revisar y afinar los detalles de este proyecto para así lanzar la licitación

Daniel Vilches

LEÓN, Gto.- El secretario de Turismo, Fernando Olivera Rocha anunció que en próximas semanas podría concluirse el proyecto del aeropuerto que se pretende construir en el municipio de San Miguel de Allende.

De acuerdo con el funcionario estatal autoridades de los tres órdenes de gobierno están por reunirse para revisar y afinar los detalles de este proyecto para así lanzar la licitación para su construcción y la concesión de quien lo operará.

Dicha concesión se entregará a la empresa participante que cumplan con los requisitos que pedirá la administración municipal de San Miguel de Allende o la estatal.

“Vamos a tener en unos días una revisión junto con ese municipio y con ello ver la ruta de todo lo que vamos a hacer. Nos especificaba claramente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) que dependiendo los años que se pretenda otorgar está concesión será de carácter municipal o de carácter estatal”.

“El proyecto ejecutivo lo hará la empresa que gane, pero nosotros esperamos que en las próximas semanas ya podremos ver un proyecto mucho más definido y ya poder arrancar con toda la ejecución”, señaló.

Olivera Rocha recordó que este aeropuerto tendrá un costo de 250 o 300 millones de pesos y traerá turismo directo a la zona norte de la entidad, aunque hasta el momento no hay un cálculo de cuántos visitantes abonarán al estado en esta materia.

También dijo que el avión más grande que habrá en este aeropuerto transportará cómo máximo a 48 pasajeros.

“Son aviones pequeños, no estamos hablando de una gran impacto en número de operaciones, pero sí en un beneficio de confort y calidad del viaje que pudiera tener. Esta tipo de embarcaciones no son de largo radio, son de manera regional que pudiera llegar a lo mejor de Houston, pero no más en el alcance”, añadió.

Anteriormente el funcionario estatal precisó que para la construcción de este aeropuerto, el aeródromo de San Miguel de Allende se ampliará a 2 mil metros de longitud en concreto hidráulico con una inversión privada inicial de 60 millones de pesos.