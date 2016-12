Empleados de obras en escuela, sin aguinaldo

Trabajadores de la construcción en Santa Rosa defienden sus derechos laborales

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.- Empleados que trabajan en la construcción del bachillerato en Santa Rosa, denunciaron que aún no les pagan el aguinaldo completo y les pidieron firmar el recibo de nómina con el monto total de la prestación.

“El lunes vinieron a dejarnos una parte y que la otra nos la darán la siguiente semana, pero nos dijeron: firmen que se les entregó completo y no se preocupen, lo demás se los traemos la semana que viene. Algunos por necesidad aceptaron”, comentó uno de los afectados, que no dio su nombre por temor a represalias.

Los inconformes refirieron a correo que llevan un año laborando en la construcción, pese a las adversidades.

“Merecemos un pago completo, hemos trabajado en el sol, con neblina, horas extras, con hambre, enfermos y no somos limosneros como para que nos anden dando en partes, nos lo hemos ganado, estamos muy molestos e inconformes por esta situación”, manifestó uno de ellos.

“No salen las cuentas”

Los trabajadores señalan que su patrón comentó que la cantidad dependería del puesto, y se otorgaría en dos partes.

“Los encargados somos lo que ganamos más, nos tocarían mil 800 pesos de aguinaldo, cuando nuestro sueldo es de 2 mil 500. No salen las cuentas, porque según la ley, mínimo es una quincena lo que debemos recibir. Los que tienen poco menos del año, el patrón dijo que les iba a dar 1700 pesos, a los de cuatro o cinco meses sólo 500, a los tres meses o menos les iba a llegar de 80 pesos, a ninguno nos ha dado ni la mitad”, explicó un empleado.

Indican que sus jefes saben que la mayoría de la gente que trabaja en la obra es de zonas marginadas y algunos no conocen sus derechos laborales, por lo que fue sencillo lograr que firmaran los recibos del pago de aguinaldo.

“A los que se dejaron y les lavaron el coco firmaron la hoja, los demás dijimos no, eso no es viable, firmar algo que no está completo aún, así que le rayamos la cantidad y le escribimos ‘me entregaste 200 pesos’, por ejemplo. Algunos renunciaron y acudieron a Conciliación y Arbitraje para poner una demanda”, comentó otro afectado.

Son 22 fijos

Son alrededor de 22 personas las que trabajan para la construcción de la escuela, de las cuales 17 son trabajadores fijos a los que debieron entregarles su aguinaldo completo antes del 20 de diciembre, como lo estipula la Ley Federal del Trabajo, situación que no ha sucedido.