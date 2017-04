Emiten alerta por robo de fuente radioactiva a Guanajuato

La Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, emitieron recomendaciones en caso de localizar la fuente

Guanajuato, Gto .- La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió este lunes una alerta a las Unidades Estatales de Protección Civil de Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas; así como a las instancias Federares de Seguridad Nacional, debido al robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor.

Detalló que la tarde de hoy, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias informó que, a las 13:00 horas, recibió una notificación a su número de emergencias, en la que la empresa “Tecnología No Destructiva,”, dio aviso que aproximadamente a las 03:00 horas del 23 de abril, se suscitó el robo de un vehículo tipo pick up, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco.

La unidad, marca Nissan NP, Modelo 2013, placa VS-58267, color blanco con caseta metálica, transportaba un equipo móvil de radiografía industrial con una fuente radiactiva de Iridio-192, número de serie 2200; el equipo que contiene dicha fuente es de la marca SPEC, modelo SPEC-150.

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que la fuente puede ser peligrosa para las personas si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico, podría causar lesiones permanentes a quien la manipule o esté en contacto con ella durante un tiempo breve (de minutos a horas), además de que si el material no se encuentra en su contenedor representa un riesgo importante para la salud; sin embargo, dicha fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje.

Por lo anterior la Coordinación Nacional de Protección Civil y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, emiten las siguientes recomendaciones en caso de localizar la fuente:

• No realizar manipulación alguna del equipo, ni permanecer cerca del mismo.

• Establecer un perímetro de seguridad y resguardo con radio mínimo de 30 metros.

• Notificar el hallazgo de inmediato a la autoridad de orden federal o en caso de contar con información que ayude a su localización:

✓ Emergencias: 911

✓ Comisión Nacional de Seguridad: 088

✓ Centro Nacional de Comunicaciones de Protección Civil: 01 800 00 413 00 o bien al 01(55) 5128 0000, extensiones 37807 a 37812.