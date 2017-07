Embargan casa de regidor priista

Aunque se mostró hermético, el edil declaró que enfrenta un proceso legal contra el IMSS

Sergio Maldonado

CELAYA, Gto.- Ayer fue embargado el domicilio particular del regidor priista Jorge Montes González. Aunque el funcionario negó los hechos, confirmó que enfrenta un litigio contra el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al parecer por falta de pago de cuotas de trabajadores.

“Traigo un juicio con el Seguro Social, está en litigio, mis abogados me dicen que no hable más, yo estoy de acuerdo con lo que dice la contraparte y hay que esperar la resolución” Jorge Montes González, Regidor del PRI

A través de las redes sociales, una persona identificada como Adriana Gutiérrez, al parecer empleada de la gasolinera ‘Servicio Celaya’, de la que era socio Jorge Montes, refirió que dicha empresa presentaba problemas financieros.

En su publicación la mujer en cuestión acusó a los propietarios del mencionado negocio de no haber entregado su liquidación formal a 35 trabajadores.

El edil priista no brindó detalles respecto al proceso penal que enfrenta por este caso, debido a indicaciones que recibió de sus abogados.

“Traigo un juicio con el Seguro Social, está en litigio, mis abogados me dicen que no hable más, yo estoy de acuerdo con lo que dice la contraparte y hay que esperar la resolución”, comentó.

Sospecha de compañeros del Cabildo

Montes González insinuó que la filtración de la información sobre su embargo proviene de algún otro integrante del Ayuntamiento, que busca afectar su participación al interior de la administración. Como parte de la oposición, junto con el resto de la bancada del PRI, el edil ha votado en contra de varios dictámenes avalados en sesión.

“No procedió el aseguramiento, esto no es un asunto político. El que les pasó la información quiere ablandarme a mí, y yo no me voy a dejar, yo voy a seguir votando (…) voy a votar a favor y lo que tengo que votar en contra, y el que les pasó la información no lo va a lograr”, manifestó en entrevista, en presidencia municipal.