Elogia Asociación de Ferias de EU la Feria Estatal de León

La elogiaron por su organización, convocatoria, espectáculos y limpieza de sus instalaciones

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Una comitiva de la Asociación de Ferias de Estados Unidos que agrupa más de 1 mil 200 ferias en el mundo, estuvo de visita en la ciudad para conocer la operación de la Feria Estatal de León, a la cual elogiaron por su organización, convocatoria, espectáculos y limpieza de sus instalaciones.

“Lo más importante es fomentar estos vínculos y conocer la opinión de ellos con respecto a la organización de la feria. Se están yendo muy contentos con la hospitalidad de la gente, con la calidad del evento y sobre todo comentan que les sorprende mucho la atención de la gente de la feria, que es para ellos un reto que la gente mantenga el mismo nivel de energía para con su gente desde el primer día hasta el día 26”, comentó Gabriel Pérez Navarro, Presidente del Patronato de la Feria de León, al hablar sobre la intención de invitar a los representantes de IAFE (The International Association of Fairs and Esxpositions”).

Marla Calico, presidenta de esta asociación que agrupa a ferias de Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y Corea del Sur, dijo lamentar la situación actual de la relación entre México y Estados Unidos, pero confió en que la relación entre recintos feriales siga siendo buena.

La Feria de León es la única del país integrada a IAFE, por lo que visitaron la ciudad también representantes de la feria de Toronto, Canadá, quienes dijeron que se llevarán ideas para implementar en sus ferias y a su vez promoverán en sus países la feria de León.