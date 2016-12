El maluco, años sin tener drenaje

“Necesitamos que alguien nos haga caso, ya estamos cansados de vivir así, en ocasiones se desprenden olores fétidos por toda la basura que se va, el baño, los desperdicios”, expresó Aurelio Carranza, Vecino

Karen Bruno

GUANAJUATO, Gto.-Habitantes del Maluco, denunciaron la falta de drenaje en la zona desde hace varios años.

Señalan que aunque las autoridades han acudido a la comunidad, no han brindado atención al problema.

Ante la falta del servicio, algunos vecinos improvisaron abriendo surcos que conectan con un arroyo cercano, para depositar el agua sucia y utilizan letrinas.

“Desde que yo me vine a vivir aquí, hace como cinco años, nunca hemos tenido drenaje. Tenemos que hacer adaptaciones detrás de las casas o utilizamos baños secos, porque de otra manera es imposible deshacernos de los desechos”, refirió Georgina Márquez.

Reiterada petición

Los vecinos argumentan que han solicitado apoyo al gobierno local, y siempre les prometen revisar y realizar las obras pertinentes, lo cual no ha ocurrido.

“Ya tenemos casi dos años que hemos yendo a la presidencia (…) cómo es posible que estemos en una zona urbana y no tengamos ese servicio, agua sí hay, pero de qué nos sirve si no hay drenaje para el baño o para los desechos de los trastes”, comentó Juanita Mendoza.

Afirman que son casi 140 familias las afectadas por la falta de drenaje en la comunidad.

“Sí necesitamos que nos pongan el servicio, sobre todo por la salud de los niños, porque puede ser un foco de infección para ellos y para todos”, comentó el vecino Aurelio Carranza.