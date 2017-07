Eficiencia, el reto del nuevo Sistema Penal

Juzga necesario reducir el tiempo en audiencias de vinculación a proceso y dar fin a la vía tradicional

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- Miguel Valadez Reyes, titular del Poder Judicial, aceptó que aunque se han tenido avances en materia del Sistema Penal Acusatorio -que ubica a Guanajuato en el primer lugar a nivel nacional-, aún falta consolidar la prestación de un servicio óptimo y de calidad, así como tener mayor eficiencia.

“Tenemos que ir ahora a depurar y a consolidar, porque los errores no nos están permitiendo ser eficientes. No es ganar la carrera y decir ‘llegué primero’, pero ahora voy a demostrar que soy el primero en calidad y eficiencia de servicios y hacia allá tenemos que ir, porque si no, estaríamos en riesgo de perder lo que hemos ganado” Miguel Valadez Reyes, Presidente del STJE

Lo anterior, luego de que el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) en su estudio ‘Hallazgos 2016: seguimiento y evaluación de la operación del Sistema de Justicia Penal en México’, registró que Guanajuato aún tiene una calificación reprobatoria en materia de eficiencia.

Al respecto, Valadez aceptó que hay detectados errores que no están permitiendo al Poder Judicial ser eficiente, y como ejemplo mencionó lo tardado que se han vuelto las audiencias de vinculación a proceso, pues antes duraban 40 minutos aproximadamente y ahora hasta tres horas, situación que considera debe investigarse, pues “desmorona” lo que se ha venido realizando. “Tenemos que ir ahora a depurar y a consolidar, porque los errores no nos están permitiendo ser eficientes. No es ganar la carrera y decir ‘llegué primero”, pero ahora voy a demostrar que soy el primero en calidad y eficiencia de servicios y hacia allá tenemos que ir, porque si no, estaríamos en riesgo de perder lo que hemos ganado”, dijo.

Esta consolidación tiene que darse en lo inmediato y no pensar en una década para ello, y para ello se llevará a cabo un análisis técnico y jurídico, “por eso mismo yo no pondría una temporalidad, porque a mí lo que me interesaría como operador del sistema es que las cosas las tuviéramos a punto a la mayor brevedad”, dijo.

Además señaló que se tiene “un trabajal”, pues hay regiones en donde los juicios se ventilan con tres sistemas distintos: el tradicional, con la Ley del Proceso Penal en el que intervienen tres jueces, y desde junio pasado mediante el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Necesarios más jueces en oralidad

Por ello, señaló que para hacer más eficiente el servicio se tiene que llegar a un momento en el que desaparezca la totalidad del sistema tradicional y para ello se tienen que cerrar juzgados, aunque esto podría traer un déficit de jueces en León, aunque aclaró que en este municipio en ningún momento se han cancelado audiencias.

“Estamos cuidando que esto no sea así porque creíamos, con las estadísticas que teníamos en mano, que íbamos a poder tener solvencia holgada en León por un tiempo largo, pero ya se nos está saturando”, de ahí que se concursaron tres plazas para jueces de oralidad penal cuyos nombramientos se darán a conocer el jueves, durante la sesión del Consejo.

“Con eso le estaremos inyectando jueces, pero la solución no es ésa, la solución es ser eficientes, tener menos tiempo, tener menos exposición, resoluciones más sencillas, asequibles, aprovechar mejor el recurso material (…). En León creemos que con la inyección que vamos a dar, tener ahí dos nuevos jueces será suficiente y luego ver cómo se comporta”.

Dijo que actualmente hay 55 jueces de oralidad en operación en todo el estado, los cuales, de acuerdo con una resolución del Consejo del Poder Judicial, tienen facultad de actuación en todas las regiones. Además hay entre 16 y 20 dentro del sistema tradicional.