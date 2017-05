Edil sin fuero solicita su regreso al Cabildo

Afirma que puede enfrentar su juicio por violencia intrafamiliar desde la regiduría

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- Julio César García Sánchez, regidor desaforado del PRD, anunció que regresará al cargo en la próxima sesión de Ayuntamiento, que tentativamente sería el jueves 4 de mayo, tras cuatro meses y medio de haber sido removido.

En el oficio que García entregó el pasado viernes al secretario del Cabildo, Carlos Torres Ramírez, y hace dos semanas al alcalde Edgar Castro Cerrillo, pide al primero que lo convoque a la siguiente sesión.

En su escrito, el cual mostró a correo, detalló a ambos funcionarios el proceso legal al que ha sido sometido desde el 15 de diciembre de 2016, fecha en que el Congreso del Estado lo desaforó, con una ley hoy derogada. El mismo día se avaló la reforma al artículo 127 de la Constitución local, en la que el fuero desaparece y los servidores públicos que hayan cometido un delito no grave (en su caso, violencia intrafamiliar) pueden enfrentar su juicio manteniendo su cargo. La disposición entró en vigor en enero de 2017.

“Yo me quiero acoger a la aplicación retroactiva del artículo 129 en relación con el artículo 63, fracción 23 de la misma Constitución. Es igual que cuando los reos una reforma les beneficia (…) Yo me acojo a la reforma porque me beneficia, porque es mi obligación ocupar el cargo de regidor”, argumentó el perredista.

“No puedo renunciar”

García argumenta en el documento: “quiero hacer valer mi derecho constitucional a ser votado (…) El cargo de regidores es de elección popular irrenunciable, conforme a los artículos 5 y 36 de la Constitución Política Federal y 109 de la Constitución Política local.

“Ante esa situación yo no puedo renunciar a mi cargo, por lo tanto el Ayuntamiento no puede votar si regreso o no regreso, porque ellos no me dieron el cargo, sino la ciudadanía”.

Recordó que el Congreso no tiene la facultad para tomar la decisión y agregó que de no ejercer su puesto, entraría en una omisión de responsabilidad administrativa.