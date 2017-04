Dueños de Coffee Shop de Uruguay dicen que recibieron amenazas de mexicano

Una de las propietarias del bar dijo que un ciudadano mexicano se hizo presente en el lugar y los amenazó. En redes sociales se vieron invitaciones a “prender fuego al local”

SUN

MONTEVIDEO, Uru.- Los problemas tras la aparición del texto “No dogs or mexicans allowed” (no se permiten perros ni mexicanos) en su pizarrón continúan para los dueños de Coffee Shop.

Janine Boivin, una de las propietarias del local, dijo en declaraciones a El Observador que el pasado martes se presentó en el lugar una persona que se identificó como ciudadano mexicano y los amenazó. Si bien no quiso dar detalles sobre los sucedido, contó que se pusieron en contacto con su abogado y en el correr del día harán la denuncia formal en la Seccional 10º.

La frase de la polémica se exhibía desde el jueves. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, pasó por el comercio, fotografió el pizarrón y escribió en las redes sociales: “Inaceptable: cartel en café “no se permiten perros ni mexicanos”. No es USA, es Pocitos. Propietario norteamericano. Discriminación pura”.