Dudas entre dueños de bares por reforma

Solicitan al gobierno informar sobre el uso del alcoholímetro en los establecimientos

Karina Urbina

LEÓN, Gto.- Más que ser reactivos al legislar en materia vial e incrementar sanciones, es necesario contemplar medidas para impulsar la cultura de prevención de accidentes, señaló el líder de la Confederación Nacional de Bares y Cantinas, Javier Quiroga, quien lamentó que los legisladores no hayan tomado en cuenta al sector para la elaboración de las reformas a la Ley de Movilidad para sancionar a conductores ebrios.

Luego de que el Congreso local aprobó sancionar a los automovilistas que conduzcan bajo el influjo de drogas, subrayó que no en todos los accidentes viales está involucrado el consumo de alcohol, por lo que es necesario ampliar el sentido de la legislación.

Aseguró que el sector siempre estará dispuesto a coadyuvar en la prevención de accidentes, pero dijo no tener claros los alcances de los establecimientos, respecto a la aplicación del alcoholímetro.

“Desconocemos a ciencia cierta cómo quieren aplicarlo; pero sí invitamos a la gente a que haga su examen previo una vez que haya estado en los establecimientos, y si el señor ya tiene un exceso de alcohol, que puede ser notorio, simplemente en razón de verlo, ¿hasta dónde van a ser los alcances de ese examen?”, se preguntó.

Y continuó: “Es decir, ¿ya no lo vamos a dejar conducir? ¿O le vamos a detener el carro? ¿O simplemente, como ya lo estamos haciendo, lo vamos a invitar a que tome un taxi y no conduzca? Porque más allá no le podemos prohibir nosotros ningún tipo de acción desde el punto de vista legal; entonces, aunque salga excedido en esa prueba de alcoholemia, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Vamos a tener que reportarlo o vamos a tener que sujetarlo? Desconocemos cuáles es la propuesta que los legisladores han establecido”.

Javier Quiroga dijo que para poder hacer leyes acordes a la actualidad es necesario que los diputados escuchen todas las voces, por lo que confía en que se acerquen pronto al sector para que se les explique la forma como podrán coadyuvar para reducir los índices de accidentalidad.

No caer en la sanción rutinaria, pide Canirac

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de León (Canirac), Nicolás Herrera, vio con buenos ojos las reformas aprobadas; sin embargo, puntualizó que se debe cuidar no caer en medidas recaudatorias o de sanción, sino buscar un beneficio real.

“Claro está que no sólo es el castigo o la sanción para erradicar esto. Se necesita de todas las voluntades para tener un mejor resultado entre establecimientos, sociedad y autoridades, haciendo y buscando estrategias para no caer sobre todo en el tema de recaudar y castigar por hacerlo de manera rutinaria, sino que realmente se vea un beneficio para todas las partes”, comentó.

Finalmente dijo confiar en que la sociedad aceptará bien estas medidas y las autoridades aplicarán adecuadamente la ley.