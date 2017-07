Djokovic y Federer, de ‘jefes’

Ambos jugadores solamente estuvieron en la cancha durante 40 minutos para pasar a la siguiente ronda

AFP

LONDRES, Ing.- El suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, dos de los máximos aspirantes al título, se clasificaron ayer para la segunda ronda de Wimbledon, aprovechando los abandonos de sus rivales.

Ambos apenas estuvieron en la cancha 40 minutos. Djokovic se benefició de la retirada por lesión del eslovaco Martin Klizan cuando dominaba por 6-3 y 2-0, y Federer le ocurrió lo mismo ante el ucraniano Alexander Dolgopolov (6-3 y 3-0).

En cambio, el argentino Juan Martín del Potro necesitó siete bolas de partido y más de tres horas para imponerse al australiano Thanasi Kokkinakis, 486º del mundo.

En categoría femenina, la alemana Angelique Kerber, número uno mundial, y la española Garbiñe Muguruza lograron también sus primeras victorias, mientras que la oro en Río 2016, la puertorriqueña Mónica Puig, perdió ante la suiza Timea Bacsinszky.

YA LE ABURRE

La nota antideportiva la dio Bernard Tomic, quien fue eliminado ayer en la primera ronda; el australiano admitió que el tenis no le importa lo más mínimo y que sigue jugando sólo para disfrutar de una buena jubilación. “Sostener un trofeo, o hacerlo bien, ya no me satisface”, dijo tras perder ante el alemán Mischa Zverev por parciales de 6-4, 6-3 y 6-4. El tenista de 24 años ha ganado más de 5 millones de dólares como profesional en nueve años de carrera.