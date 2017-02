Dispuesta UG a colaborar con asesorías jurídicas en defensa de migrantes

El rector general de la UG, Luis Felipe Guerrero Agripino, afirmó “nosotros desde el ámbito jurídico como de otras disciplinas, tenemos una gran oportunidad para aportar en la medida de nuestras posibilidades”

Lourdes Vázquez

GUANAJUATO, Gto.- El rector general de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, afirmó que la institución está en la disposición de colaborar con el gobierno del estado en materia de asesorías jurídicas para los migrantes guanajuatenses, ante la posibilidad de deportaciones masivas.

Afirmó que “nosotros desde el ámbito jurídico como de otras disciplinas, tenemos una gran oportunidad para aportar en la medida de nuestras posibilidades y por lo que corresponde a la UG, siempre estaremos en la disposición de coadyuvar con aquellas políticas estatales gubernamentales a nivel nacional o local que vengan a coadyuvar en beneficio de nuestros paisanos en Estados Unidos”.

No obstante, Guerrero Agripino señaló que se debe de tomar en cuenta el contexto integral mediante el cual se desarrollan diversas políticas en Estados Unidos, así como las condiciones bajo las cuales viven los migrantes guanajuatenses y en general originarios de todo el país, “y bajo qué situaciones se enfrentan, en situaciones adversas, yo creo que se tiene que analizar la parte jurídica y tienen que ver otras perspectivas disciplinarias”.

Manifestó que por parte del gobierno estatal, los programas de apoyo a los migrantes están en etapa de ejecución, pero insistió en que de parte de la Universidad de Guanajuato siempre existirá la disposición de apoyar.



Continúa vinculación

Por otra parte afirmó que continúa la vinculación académica con universidades de Estados Unidos, no obstante dijo que no se debe perder de vista que cualquier política migratoria que afecte a los mexicanos, a “los universitarios no solo nos debe doler sino que debemos ser agentes proactivos como instituciones con la capacidad de divulgar las ideas y establecer alternativas de convivencia en toda la humidad”.

Finalmente mencionó que ningún académico de ambos países ha tenido que detener su investigación a consecuencia de las políticas establecidas por el nuevo gobierno de Donald Trump.