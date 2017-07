Dis-CAPACIDAD

Encuentro de Talentos

En días pasados tuvimos la oportunidad de realizar, con organismos empresariales de nuestra entidad, un Encuentro de Talentos en la ciudad de Celaya en el que reunimos oferta y demanda de espacios laborales para personas con discapacidad.

Enlazar a personas en esta condición y que se encuentran en la búsqueda de empleo, con plantas fabriles de los distintos sectores empresariales a fin de que participen en procesos de selección y aspirar a puestos de trabajo acordes a sus capacidades.

Instituciones de Desarrollo Económico y del Instituto Estatal de Capacitación e Incubadoras de Negocios, brindaron atención y asesoría en materia de emprendimiento de negocios a interesados en desarrollar algún proyecto específico, para lo cual se otorgó asesoría.

Ahí conocí a Karina Hernández, de Irapuato, usuaria de silla de ruedas generada por espina dorsal bífida, quien acudió a esta en busca de empleo para progresar y ser independiente. Una joven que externa entusiasmo y actitud por superarse de manera permanente, mostrando sus capacidades.

“Cuando una persona en nuestra condición toca puertas en busca de trabajo, aún hay muchas dificultades pues al ver nuestra discapacidad piensan que no estamos preparados, me han dicho que luego me llaman y nunca sucede, me han dicho que no tienen adaptaciones en el edificio y numerosos argumentos en distintos sentidos” me comentó ella, sin perder la sonrisa que ilumina su rostro.

A ella, un empleo le permite ser independiente, además de la satisfacción por generar ingreso para la familia, “incluso hasta podemos generar empleos por ejemplo yo necesitaría en mi casa una persona para atender mi hogar y esto es generar economía, pero requiero de garantizarme ingresos a través de una fuente de trabajo en donde puedo mostrar mis capacidades”.

Como Karina, en una persona con discapacidad, sin duda, hay capacidades para ser independientes, con el talento que se puede utilizar en la generación de producto interno bruto para nuestra sociedad. Por ello con un empleo se le brindan condiciones, como a cualquier integrante de la comunidad, a crecer como persona, laboralmente, a ofrecer algo a la sociedad en la que se desarrolla.

Avanzar como sociedad implica también aspectos como la inclusión social de las personas con discapacidad y el laboral es un derecho que debe ser impulsado en las organizaciones empresariales con el propósito de que se generen ingreso económico quienes integran este sector.

En el gobierno del Estado estamos convencidos que una acción fundamental para impulsar el desarrollo de quienes tenemos una condición como la de Karina, es el que cuenten con un empleo en donde además de mostrar sus capacidades tengan la oportunidad de acceder a una vida independiente precisamente.

Nuestro pleno agradecimiento a las empresas e instituciones que ofertaron alrededor de 75 vacantes disponibles para personas con discapacidad motora, auditiva, visual e intelectual. Mi correo electrónico jgrimaldoc@guanajuato.gob.mx