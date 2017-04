Detienen a hombre que intentó ‘salvar’ a su cerveza de incendio

Bomberos y elementos de policía evacuaban a personas y atendían a tres lesionados cuando ocurrió el curioso incidente

Redacción

DAKOTA DEL SUR, EE.UU.- La policía y el departamento de bomberos de la ciudad norteamericana de Sioux Falls, en Dakota del Sur, tuvieron que lidiar con un siniestro y con un irresponsable sujeto que, después de ser evacuado, quiso regresar al lugar del incendio a ‘rescatar’ su cerveza.

De acuerdo al reporte bomberos de la ciudad tuvieron que salir de emergencia para apagar un incendio y asistir a las personas damnificadas.

Mientras que tres personas tuvieron que ser atendidas por el incendio, un hombre se abría paso entre rescatistas y elementos de policía argumentando que necesitaba entrar a la casa incendiada debido a que ahí “tenía sus cervezas”.

El hombre terminó en la cárcel, se informó en redes sociales.

1 in custody after obstructing fire and police.It is not advisable to push past PD and Fire in an attempt to "save your beer"#besmart /803 https://t.co/Y67WgOzlVp

— Sioux Falls Police (@siouxfallspd) April 23, 2017