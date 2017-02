Detectan a niños adictos

Urge síndico Ernesto Ayala Torres a atender esa zona con medidas preventivas y participación de familias

Damián Godoy/Julio Ramos

LEÓN, Gto.- Los graves problemas de inseguridad en el polígono Diez de Mayo se deben al alto consumo de drogas entre la población juvenil y el narcomenudeo que prevalece en la zona, además de que se han detectado niños con adicciones.

Estos problemas deberán ser atendidos de manera urgente con programas de prevención, pero además será fundamental que los padres de familia se involucren en el cuidado de sus hijos, afirmó el presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad, Luis Ernesto Ayala Torres.

Expuso que se ha detectado que en esa demarcación -en la que según el Implan uno de cada tres habitantes tiene menos de 14 años-, existen niños que desde muy pequeños empiezan a consumir drogas, lo cual dificulta su desarrollo e integración a la sociedad.

“Las familias son las que deben de atender también el problema y no descuidar a sus hijos, creo que eso es fundamental. Se ha detectado que ya niños de corta edad, ya comienzan con adicciones, y ese descuido de los padres debe de conocerse ampliamente para que se interesen por lo que están haciendo sus hijos, y que sigan fomentando el estudio”.

El síndico reconoció que debe haber mayor trabajo de Desarrollo Social y prevención.

“Si no logramos rescatar a los jóvenes que están metidos en la droga, y evitar que los niños que van creciendo en ese entorno no ingresen en ese problema, el resultado no va a ser muy satisfactorio”, advirtió.

“Es muy preocupante ese polígono, pero no nada más ese porque tenemos otras zonas que también han presentado serios problemas, como Medina y León I, y eso nos obliga a seguir trabajando en seguridad, y sobre todo en prevención”.

Urge OCL atención

El presidente del Observatorio Ciudadano de León, Luis Alberto Ramos Rocha, aseguró que el incremento en asesinatos en el polígono Diez de Mayo se debe a que esta se encuentra alejada de la mancha urbana, lo que incide en que estas colonias hayan sido olvidadas durante varias administraciones en todos sentidos.

“Es uno de los polígonos que más abandonamos. Al igual que en las comunidades se dan asentamientos de mucha gente en esos lugares, tendrá que poner mucha focalización la PGR, y el estado porque algo está ahí, algo debe de estar pasando con un grupo de gente ya muy metido en delitos”.

“Es importante brindar atención especial a esta zona, que focalicen bien, aun a pesar que ahí se tiene la Casa del Adolescente, se tienen estos sucesos. La importancia es focalizar para prevenir”, comentó el presidente del Observatorio Ciudadano de León.