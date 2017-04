Un total de 26 mil personas de distintas zonas ubicadas sobre el río turbio, El Ramillete y zonas rurales, se encuentran en riesgo ante la posibilidad de inundación

LEÓN, Gto.- Un total de 12 Puntos de riesgo por inundación ante la temporada de lluvias han sido detectados en León a través de Protección Civil municipal y estatal de manera conjunta con el Comité de Prevención de Inundaciones, en donde se ha realizado la atención de 6 puntos críticos, limpieza de arroyos, así como la atención de 600 familias en riesgo, comentó el director de esta dependencia, Salomón Ocampo.

Un total de 26 mil personas de distintas zonas ubicadas sobre el río turbio, El Ramillete y zonas rurales, se encuentran en riesgo ante la posibilidad de inundación en donde la causa principal del peligro que viven, es la invasión a los cauces de los arroyos, alterando su línea natural de flujo por lo que Protección Civil ha procedido a notificarles la situación.

“Pedimos a la población que nos apoyen en no tirar basura, en no estar haciendo la obstrucción de los causes, en estar eliminando los riesgos, desde el mes de febrero hemos estado trabajando de manera conjunta, retirando estructuras que tenían algún riesgo, en las cuales no estaban ocasionado en algunos puntos el 70 u 80 por ciento de estructura de un cauce de algún arroyo.

Hemos trabajado en su limpieza y también en la notificación de algunas viviendas que han hecho la invasión de algunos cauces, que son irregulares y que normalmente tienen afectaciones cada año”, comentó.

Para hacer frente a esta situación Protección Civil y Desarrollo rural iniciaron con los trabajos preventivos desde el mes de febrero, en donde están reforzando las zonas que pueden tener mayor impacto en la temporada de lluvias que arranca de manare formal el 12 de mayo, para la que se buscarán habilitar albergues en las zonas rurales para brindar atención, sumado a os 5 existentes en la zona urbana.