Destino: los Emiratos

Pachuca y Tigres quieren apartar su lugar en el próximo Mundial de Clubes

SUN

PACHUCA, Hgo.- Los Tuzos del Pachuca y Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León (UANL), definirán hoy al nuevo campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf y se conocerá el equipo que representará a México en el Mundial de Clubes en Emiratos Árabes Unidos.

El partido se celebrará en la cancha del estadio Hidalgo, en el horario de las 21:00 horas (Tiempo del centro de México).

Pachuca y Tigres llegan a este cotejo con un empate a un gol en el duelo de ida, la semana pasada.

El mediocampista Raúl López, adelantó a los Tuzos y el empate de la UANL fue anotado por el atacante Ismael Sosa.

Los de Hidalgo llevan la ventaja del ‘gol de visitante’ y en caso de una igualada a cero goles, Pachuca sería el campeón.

Así, para los felinos, los únicos resultados son la victoria o empate con más de dos goles.

