Destapan a Josh Brolin como ‘Cable’ en ‘Deadpool 2’

El actor estadounidense obtuvo el papel debido a que interpretó a ‘Thanos’ en ‘Guardianes de la galaxia’

Notimex

LOS ÁNGELES, EE.UU.- El actor estadunidense Josh Brolin será ‘Cable’, el villano en la segunda parte de la cinta de acción ‘Deadpool’, protagonizada por Ryan Reynolds.

De acuerdo con el portal The Hollywood Reporter, Marvel tenía en la mira al actor Michael Shannon; sin embargo, Brolin obtuvo el papel debido a que interpretó a ‘Thanos’ en ‘Guardianes de la galaxia’.

‘Nathan Summers’ es la identidad secreta de este nuevo villano que se enfrentará a ‘Deadpool’, a cargo del actor Ryan Reynolds, que además contó con su propio cómic que constó de 50 tomos.

Reynolds publicó una fotografía del brazo de ‘Deadpool’ y una taza de café la cual, con la espuma, simula la cara de Brolin. La imagen está acompañada por el siguiente texto:

“¡Qué es esto, Fox! ¡No se puede interpretar a dos personajes en el mismo universo! Josh Brolin salió en ‘Sicario’ y yo en ‘Sabrina la bruja adolescente'”, escribió el actor de ‘Linterna verde’.

‘Deadpool’ recaudó más de 782 millones de dólares en 2016 convirtiéndose en la película clasificación ‘R’ (exclusivamente para adultos) más taquillera, superando a ‘Matrix recargado’. Hasta el momento no hay una fecha oficial para el estreno de la secuela del superhéroe, pero se espera que sea lanzada en 2018.

The fuck, Fox! You can't play 2 characters in the same universe!! Josh Brolin was in Sicario and I was in Sabrina The Teenage Witch. pic.twitter.com/AQCRp1aWKg

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) April 12, 2017