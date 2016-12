Juan Francisco Martínez Fernández envió solicitudes a distintos consulados de México porque quería trabajar por los migrantes

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- El guanajuatense capitalino Juan Francisco Martínez Fernández, de 26 años, lleva un año y nueve meses trabajando como secretario particular de José Antonio Zabalgoitia, cónsul de México en Miami. Buscó laborar allá porque quería trabajar de cerca con los migrantes guanajuatenses.

Él nació en la ciudad de Guanajuato y pasó toda su infancia y adolescencia aquí. Estudió en la primaria Ignacio Allende, la secundaria en el Instituto La Salle y en la Preparatoria Oficial. Luego estudió Relaciones Internacionales en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Ciudad de México, de donde egresó en 2014.

En entrevista telefónica con Correo, narró la forma en que llegó a Miami. “Una vez que egresé de la licenciatura me di la tarea de buscar en varios consultados en los que estaba interesado, que eran los que tienen alto volumen de migrantes mexicanos. Lo hice mandando correos directamente al cónsul.

“Empecé por Dallas, es la mayor ciudad en el mundo con mayor número de guanajuatenses después de León, aunque desconozco el número, en segundo lugar Chicago y luego San Francisco, Nueva York y Boston. Debo de reconocer que la última opción fue Miami.

“Al embajador yo le escribí una solicitud de empleo como local, ya que todavía no estaba seguro de querer entrar al Servicio Exterior Mexicano. El cónsul se interesó en mi perfil, me hizo varias preguntas por correo, me preguntó por qué estaba interesado en este consulado, yo le expliqué porque en el sur de la Florida había una gran comunidad de guanajuatenses, vienen muchos y se establecen. Luego tuvo una entrevista personal a través de videoconferencia”.

Y así, Juan Francisco Martínez Fernández fue contratado como asistente personal, como secretario particular de José Antonio Zabalgoitia, cónsul de México en Miami en abril de 2015. Pero no como integrante del Servicio Exterior Mexicano, sino como trabajador local, es decir, por honorarios con contratos anuales.

La ‘talacha’

Explicó las razones por las cuales le interesó en este tipo de instituciones: “Creo que la labor consular es el sistema óseo del Servicio Exterior Mexicano y es la parte noble del Servicio Exterior, es donde más talacha se hace para cuidar los intereses de los mexicanos en el extranjero y hacer lo posible para empoderarlos”.

Y las cosas que más le gustan de su empleo:

“Una cosa de las que más me gusta es convivir con el migrante, sea cual sea su condición socioeconómica. Al final todos somos migrantes, cuando uno escucha a los demás corre el riesgo de aprender.

“Tener la responsabilidad de la agenda de un cónsul, me gusta mucho el trabajo del cónsul y llevar el ritmo de su oficina.

“En tercer lugar la labor que hace el equipo en este consulado es muy buena, tienen gente muy bien preparada. Ahora con el nuevo presidente electo y el reto que esto implica, están muy bien preparados para asumirlo”.

El joven trabaja de lunes a viernes. Los principales servicios por los que acuden los migrantes mexicanos son: obtener pasaportes y matrícula consular. También hacen trámites del Registro Civil. Este fin de año subió mucho la demanda de registros.

Atienden en promedio general a unas 150 ó 200 personas diarias. Y a partir del día de la elección de Presidente de Estados Unidos, subió la demanda 70% u 80%, además de los registros de nacimiento para que los hijos de mexicanos se registren como mexicanos y si deportan a los padres, no se queden allá a cargo del gobierno estadounidense.

Sin embargo, a pesar de que está muy contento y a gusto con su empleo, Juan Francisco ya renunció y este viernes 31 de diciembre será su último día de trabajo y regresará a Guanajuato a finales de enero.

“Dejará el puesto porque busco dos cosas. Por mi formación del Tec de Monterrey tengo un corte empresarial, quiero hacer mi propio negocio.

“Y quiero involucrarme en la vida política de Guanajuato, asesorar a la gente, no tengo ninguna aspiración electoral, sino sobre todo en la sociedad civil, veo una sociedad civil muy ambiciosa, pero carente de sentido, pero un poco perdida, quiero hacer algo por Cuévano.

“Una de mis intenciones es apoyar a la licenciada Susana Guerra (directora del Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias). Me gustaría aportar algo de mi experiencia al Instituto del Migrante”.