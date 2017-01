Despierta la capital con el bolillo más caro

Los productores afirman que es insostenible mantener el precio ante el alza de los insumos

Lourdes Vázquez / Yadira Cárdenas / Sandra Xicotenca / Onofre Lujano / Manuel Arriaga

GUANAJUATO / SALAMANCA / CELAYA / ACÁMBARO / PÉNJAMO.-La capital del estado amaneció ayer con un nuevo precio en el bolillo, pues su costó incrementó 50 centavos y ahora cada pieza se ofrece en 3.50 pesos, debido no sólo al alza del precio del gas y la gasolina, sino a la materia prima como la harina, azúcar y otros insumos.

Sin embargo, en varios municipios del estado los comerciantes tratan de mantener sus costos para no afectar a la ciudadanía, aunque estiman que será inevitable realizar las alzas en la tortilla, bolillo y pan.

Insumos disparan costo

En un recorrido de correo por diversas panaderías de la capital se constató el aumento, aunque en algunos comercios también subieron el precio del pan de uno a dos pesos.

Martín Cortés López, encargado de la panadería ‘La Infancia’ ubicada en la calle Alonso, aseguró que sí hubo la necesidad de incrementar el precio del bolillo 50 centavos, y ya se vende a 3.50 pesos.

Raúl Flores, de la panadería ‘Don Sazón’, dijo que aún no aumenta el precio del bolillo, pero sí se incrementó el costo del pan dulce porque aumentó de manera súbita el costo del costal de azúcar, la margarina y la harina.

La panadería ‘La Purísima’ ha mantenido los precios, no obstante su propietario Luis Orranti Ortega sí prevé hacer un incremento al pan y el bolillo. “Esto lo podremos medir una vez que veamos cómo nos va en enero y febrero, considero que este es el año con más incertidumbre, hay mucha inestabilidad y el poder adquisitivo de la gente es muy poco, viene un impacto fuerte”, señaló.

Marco ‘N’, vendedor de bolillo en la Plaza del Baratillo, afirmó que el precio del bolillo se mantiene en tres y dos pesos, según el tamaño, pues “todavía no le pegan los incrementos” ya que utiliza horno de leña, aunque sí comienza a afectarle el traslado del pan pues ocupa taxi y las tarifas aumentaron.

Por otra parte, en las distintas tortillerías el precio del kilogramo se mantiene en 14 pesos, pero prevé que también pueda aumentar a 16 pesos.

El alza, inevitable

Los productores de la masa y la tortilla y panaderos salmantinos señalaron que tratan de mantener sus precios, pero será inevitable aumentar en promedio dos pesos en los próximos días.

El líder local de los productores de la masa y la tortilla, Macario Arguello Zavala, informó que el kilo de tortilla se mantiene en 14 pesos, pero será imposible continuar con ese costo ante el inminente incremento en los insumos; pero dijo que se convocará a una reunión para valorar la situación, y establecer el nuevo costo que podría ser de dos pesos más.

Rafael Hernández Figueroa, propietario de una tortillería de la colonia San Pedro, dijo que hace más de un año que no ha variado el precio, pero con el incremento de la gasolina y la energía todo se mueve.

Los panaderos se encuentran en la misma situación, Rogelio Moreno mantiene el costo de 10 pesos por pieza de pan dulce, pero esperan que en los próximos días con el aumento de los insumos se tenga que dar el aumento, “no podemos evitarlo”.

En tortillerías y panaderías de Celaya también mantienen sus precios, pues sólo han tenido aumentos en el gas.

No obstante, Juan Manuel Ponce, industrial de la masa y la tortilla, indicó que la tonelada de harina Maseca ya tuvo un incremento de 600 pesos, pero como en años pasados, ha estado amortiguando las alzas para no afectar a los consumidores, pero que el precio es libre y hay quienes lo dan a 15, 10 ó 9 pesos.

En Acámbaro el precio del kilogramo se mantiene en 15 pesos, luego de que en noviembre subió un peso, sin embargo los precios varían porque el kilo de tortillas chica está a 16 pesos, la mini a 17 pesos, el kilo de masa a 11 pesos. El costo de una bolsa chica es de 50 centavos y la grande de un peso.

Jovita Adame, de la colonia Rancho Grande, estima que la tortilla grande se daría hasta en 17 pesos el kilo, y Tláloc Albarrán, propietario de una tortillería, señala que es inminente el aumento porque es insostenible la producción.

Hasta 20 pesos

Aunque los tortilleros de Pénjamo venden en 12 y 13 pesos el kilo, dicen que podría haber un alza de uno a dos pesos en esta misma semana y podría alcanzar incluso los 20 pesos, “no es porque queramos afectar la economía de la población”, señaló la empresaria Teresa Ávila Negrete, de Santa Ana Pacueco.

“Son cuatro mil 800 pesos por tonelada de maíz, aparte hay que pagar la gasolina de las motocicletas que usan los repartidores, hay que pagar el sueldo de los empleados y el gas que utilizan las máquinas y los comales, es imposible mantener el precio de la tortilla”, aseguró, por lo que piensan ahora en vender en 13 pesos el kilo.

“Ya subió el gas y yo digo a dónde vamos a parar o a dónde nos van a mandar, uno es de bajos recursos, uno está al día y no es justo que hagan eso, por eso hay tanta delincuencia, robadera, drogadicción, porque no hay de otra, no hay trabajo y si hay pagan bien poquito, el pueblo tiene necesidades”

Ana María Silva

Ama de casa de Salamanca