Desechan demandas de diputados por sueldo

La sentencia del Tribunal señala que la controversia no está relacionada con la materia electoral

Catalina Reyes

GUANAJUATO, Gto.- La Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desechó las demandas de juicios para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano interpuestos por seis diputados locales priistas para que no les descuenten los cinco días de sueldo por abandonar la sesión del pleno del Congreso del Estado del 11 de mayo, porque en esencia no tiene que ver eso con su derecho a ser votados.

La salida El 11 de mayo, 12 diputados de oposición del PRI, PRD y PVEM abandonaron la sesión del pleno del Congreso del Estado en protesta porque el diputado panista, Alejandro Navarro Saldaña, leyó en la tribuna la iniciativa de reforma en materia de mercados que había presentado la Comisión de Asuntos Municipales, y en la cual Navarro no participa, además de que ése no era el acuerdo entre los legisladores.

Las resoluciones se dieron ayer en la sesión de la Sala, donde los magistrados Jorge Emilio Sánchez-Cordero Grossman y Yairsinio David García Ortiz concluyeron en emitir una “sentencia definitiva que desecha el presente medio de impugnación dado que la controversia no está relacionada con la materia electoral”. En la parte argumentativa expusieron: “Al respecto, este Tribunal ha establecido como criterio que cuando dicha remuneración es suspendida derivada de un procedimiento cuyo ordenamiento no es materialmente electoral, tal aspecto no es tutelable a través del juicio ciudadano”.

Las demandas las habían interpuesto el 15 de junio contra la decisión de la mesa directiva del Congreso del Estado los ocho diputados priistas y ayer se resolvieron las de Santiago García López, Rigoberto Paredes Villagómez, Irma Leticia González Sánchez, Arcelia González González, Luz Elena Govea, Lorenzo Chávez Salazar. Todas fueron en el mismo sentido.

En la parte argumentativa de la resolución, los magistrados electorales explicaron las razones de su rechazo a la denuncia:

“(…) esta Sala Regional advierte que la materia de la controversia no está vinculada de manera directa e inmediata, con el derecho político electoral de ser votado, en su vertiente de desempeño del cargo para el cual fue electa la actora, dado que la promovente pretende que se examine la validez y legalidad de un procedimiento de naturaleza administrativa instaurado en su contra, por el incumplimiento de las funciones inherentes al cargo de diputada local que desempeña, el cual culminó con la sanción económica correspondiente en el descuento del pago de la dieta por cinco días”.

Además, porque la autoridad que instrumenta la sanción y el ordenamiento que lo contempla no es de naturaleza electoral, sino que derivan del incumplimiento de las obligaciones encomendadas a los servidores públicos.

“Si bien, como lo precisa la/el promovente, la remuneración de los servidores públicos que desempeñan cargos de elección popular es un derecho inherente a su ejercicio y se configura como una garantía institucional para el funcionamiento efectivo e independiente de la representación, ello no implica que los medios de impugnación previstos para la tutela de los derechos electorales, puedan extender su competencia para conocer de materias reguladas por leyes extrañas a ésta, que cuentan con mecanismos propios y tribunales propios establecidos para hacer valer ante ellos las eventuales controversias”.