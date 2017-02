Desechan construcción del rastro TIF para la zona metropolitana Laja Bajío

El director del Instituto Municipal de Planeación afirmó que la decisión se tomó después de que Villagrán anunciara su proyecto

Sandra Xicotenca

CELAYA, Gto.- La construcción de un rastro TIF (tipo inspección federal) ya no es un proyecto que esté sobre las mesas de trabajo de la zona metropolitana Laja Bajío, informó el director del Instituto Municipal de Planeación (IMIPE) de Celaya, Sergio Martínez León, luego del anuncio del municipio de Villagrán para construir su propio rastro.

El funcionario municipal explicó que en las sesiones de la zona metropolita ya no se ha abordado el tema luego de que, derivado de varios análisis, no se ha logrado puntualizar como dicho proyecto beneficie a todos los municipios y no solo a algunos cuantos, además de que no provocar el encarecimiento del producto cárnico.

“En alguna reunión que ya tuvimos con los alcaldes el año pasado se habló sobre cuáles eran las posibilidades y veíamos como un tema recurrente, hacer un rastro TIF, por sus propios procedimientos y normativa, implica un mayor costo, hasta dónde es factible que los municipios asuman éste costo con el riesgo de que si no lo haces de manera inteligente, lo que vamos a hacer es proliferar rastros clandestinos”.

Y agregó, “si el introductor dice que la sale más barato llevar a matar a otro municipio, probablemente lleven para allá a un rastro clandestino y no se logra avanzar en el tema de salud. El problema está más en el planteamiento de un proyecto que puede resultar más benéficos para 4 o 5 municipios y no precisamente para todos por las distancias entre ellos existen actualmente”.

En este sentido, Martínez León indicó que el municipio de Villagrán deberá sopesar el costo-beneficio de construir y operar un rastro apegado a la actual normativa.

“Necesitas un número mínimo de cabezas de ganado para llegar a poder establecer el costo beneficio, hasta donde beneficia sacrificar ganado; igual se hacen un súper rastro y lo mejor resulta que nosotros nos conviene también”, precisó.